14.06.2019, 07:50

SEB сравнил страны Балтии: начинающие предприятия Литвы наиболее активны на экспортных рынках


rus.delfi.ee
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Sularaha-ja kaardimakse
SularahamakseFoto: Tiit Blaat

В рамках исследования SEB Baltic Business Outlook было проведено сравнение молодых эстонских, латвийских и литовских предприятий, проработавших три года и меньше. Исследование установило, что наиболее активно устремлены на новые экспортные рынки именно литовские предприниматели, тогда как латыши в начале бизнес-деятельности сосредоточены больше на внутреннем рынке.

Согласно данным исследования SEB BBO, на экспансию на новых экспортных рынках наиболее активно устремлены литовцы, причем целых 27 процентов предпринимателей активно заняты поисками возможностей расширения. Начинающие предприятия Эстонии и Латвии в отношении экспорта значительно более пассивны — на новых возможностях экспорта сосредоточены в нынешнем году соответственно 16 и 12 процентов предприятий Эстонии и Латвии. По словам члена правления SEB Айнара Леппянена, причину экспортной пассивности стоит искать, прежде всего, в сильной экономике Балтийского региона. ”Сильный рост частного потребления в экономике Балтии делает внутренний рынок привлекательным для начинающих предприятий. В то же время это путь наименьшего сопротивления, потому что в долгосрочной перспективе ориентация на внутренний рынок ограничит потенциал роста этих предприятий”, — пояснил Леппянен.

Наиболее популярными экспортными рынками у эстонских предпринимателей являются страны Балтии и Скандинавии, в то время как латвийские и литовские предприниматели также активно нацелены на США, Великобританию и Германию.

По сравнению с прошлым годом начинающие предприятия Эстонии и Литвы более осторожны при найме новых работников. Как показало исследование SEB BBO, в Эстонии причиной может являться рост стоимости рабочей силы и дефицит на рынке труда, в Литве поиск новых кадров тормозит эмиграция последних лет, затруднившая поиск молодых квалифицированных работников. В то же время на предприятиях Латвии, как и прежде, сохраняется готовность нанимать новых работников. ”Доля иностранной рабочей силы на предприятиях стран Балтии примерно сопоставима и составляет 6-7%. В то же время с учетом повышения уровня жизни и нехватки рабочей силы наем иностранных работников на предприятия Балтии в будущем, вероятно, станет неизбежен”, — отметил Леппянен.

Что касается инвестиций в инновации, то балтийские предприятия здесь скорее консервативны, и 40-44 процента из них не планируют никакой инновационной деятельности в этом году. В целом эта доля осталась на уровне прошлого года, однако в Латвии заметен небольшой рост. ”Пассивность в отношении инноваций, безусловно, вызывает беспокойство. Низкий процент инновативных предприятий по сравнению с другими европейскими странами обращает на себя внимание и негативно влияет на конкурентоспособность региона в целом”, — сказал Леппянен.

В отношении роста дохода от продаж в нынешнем году наиболее оптимистично настроены литовские предприятия, из которых более трети предсказывают рост выше 15-ти процентов. В Эстонии значительный рост прогнозируют около четверти предприятий, в Латвии — 21 процент всех предприятий.

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