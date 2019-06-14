SEB сравнил страны Балтии: начинающие предприятия Литвы наиболее активны на экспортных рынках

Наиболее популярными экспортными рынками у эстонских предпринимателей являются страны Балтии и Скандинавии, в то время как латвийские и литовские предприниматели также активно нацелены на США, Великобританию и Германию.

По сравнению с прошлым годом начинающие предприятия Эстонии и Литвы более осторожны при найме новых работников. Как показало исследование SEB BBO, в Эстонии причиной может являться рост стоимости рабочей силы и дефицит на рынке труда, в Литве поиск новых кадров тормозит эмиграция последних лет, затруднившая поиск молодых квалифицированных работников. В то же время на предприятиях Латвии, как и прежде, сохраняется готовность нанимать новых работников. ”Доля иностранной рабочей силы на предприятиях стран Балтии примерно сопоставима и составляет 6-7%. В то же время с учетом повышения уровня жизни и нехватки рабочей силы наем иностранных работников на предприятия Балтии в будущем, вероятно, станет неизбежен”, — отметил Леппянен.

Что касается инвестиций в инновации, то балтийские предприятия здесь скорее консервативны, и 40-44 процента из них не планируют никакой инновационной деятельности в этом году. В целом эта доля осталась на уровне прошлого года, однако в Латвии заметен небольшой рост. ”Пассивность в отношении инноваций, безусловно, вызывает беспокойство. Низкий процент инновативных предприятий по сравнению с другими европейскими странами обращает на себя внимание и негативно влияет на конкурентоспособность региона в целом”, — сказал Леппянен.

В отношении роста дохода от продаж в нынешнем году наиболее оптимистично настроены литовские предприятия, из которых более трети предсказывают рост выше 15-ти процентов. В Эстонии значительный рост прогнозируют около четверти предприятий, в Латвии — 21 процент всех предприятий.