29.06.2020, 12:23

SEB: с уменьшением ограничений активизировались клиенты и авторынок


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Uutele autodele suurt hinnalangust oodata pole. Soodustusega sõiduki võib leida vähekasutatud autode seast, kus võib põhimõtteliselt kohe ka sobiva mudeli peale sattuda.
Uutele autodele suurt hinnalangust oodata pole. Soodustusega sõiduki võib leida vähekasutatud autode seast, kus võib põhimõtteliselt kohe ka sobiva mudeli peale sattuda.Foto: Tiit Blaat

Как следует из данных за четыре месяца текущего года, доля рынка SEB Liising в финансировании автомобилей составляет более 30% и общий тренд рынка — положительный.

Предприятиям, занимающимся продажей автомобилей, март и апрель принесли заметный спад, несмотря на то, что, к примеру, SEB Liising не менял своей политики по продуктам и кредитам. ”В нестабильный период коронакризиса мы продолжали предлагать наши услуги на прежних условиях и таким образом поддержали и наших клиентов, и партнеров”, — прокомментировал член правления SEB Liising Рейн Карофельд.

Несмотря на нестабильность прошедших месяцев, объем новых лизинговых ходатайств начал восстанавливаться и достиг того же уровня, что и в том же периоде прошлого года. ”Отрадно отметить, что с уменьшением ограничений клиенты и авторынок снова активизировались. Мы продолжаем с интересом следить, сохранится ли эта ситуация, — по крайней мере, мы на это надеемся. Наша цель остается прежней — финансировать приобретение каждого третьего автомобиля с помощью лизинга”, — добавил Рейн Карофельд.

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