SEB: с уменьшением ограничений активизировались клиенты и авторынок

Предприятиям, занимающимся продажей автомобилей, март и апрель принесли заметный спад, несмотря на то, что, к примеру, SEB Liising не менял своей политики по продуктам и кредитам. ”В нестабильный период коронакризиса мы продолжали предлагать наши услуги на прежних условиях и таким образом поддержали и наших клиентов, и партнеров”, — прокомментировал член правления SEB Liising Рейн Карофельд.

Несмотря на нестабильность прошедших месяцев, объем новых лизинговых ходатайств начал восстанавливаться и достиг того же уровня, что и в том же периоде прошлого года. ”Отрадно отметить, что с уменьшением ограничений клиенты и авторынок снова активизировались. Мы продолжаем с интересом следить, сохранится ли эта ситуация, — по крайней мере, мы на это надеемся. Наша цель остается прежней — финансировать приобретение каждого третьего автомобиля с помощью лизинга”, — добавил Рейн Карофельд.