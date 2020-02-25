SEB: рынок труда побил рекорды

За последние 12 лет существенные изменения претерпело и участие на рынке труда. Революция произошла, прежде всего, в экономической активности людей пожилого возраста. Если в 2007 году среди людей в возрасте 60-64 лет трудоустроены были менее 40 %, то в прошлом году — целых 65 %. Уже одна лишь трудовая занятость этой возрастной группы превышает средний показатель по возрастным группам европейских государств. А занятость среди возрастной группы от 70 до 74 лет более чем удвоилась. Если в 2007 году работало лишь 9 % людей этого возраста, то в прошлом году — целых 20 %. Более активному участию пожилых людей на рынке труда поспособствовали несколько факторов. Важнейший из них — несомненно, лучшее здоровье. Соответствующим показателем среди людей в возрасте 60–64 лет — число лет, проживаемых в добром здравии — в последнее десятилетие продлился на два года. Без сомнения, занятости пожилых поспособствовали и изменения в характере работы: предлагается больше рабочих мест за столом в офисе, а благодаря технологиям уменьшилась физическая нагрузка во многих профессиях ”синих воротничков”.

Промышленный сектор затягивает пояса



Весьма вероятно, что обогнать прошлогодние показатели рынка труда какое-то время не удастся. А именно, уже некоторое время наблюдается тенденция, когда наряду с очень сильными показателями исследования Департамента статистики о рабочей силе статистика Кассы по безработице говорит о несколько ином. Прежняя стабильная тенденция снижения зарегистрированной безработицы изменилась уже в начале лета прошлого года, и данный показатель начал расти довольно быстрыми скачками. По последним, январским, данным на учете в качестве безработных стоял уже 36 721 человек, и это — самый высокий показатель с 2013 года. Экономический климат в прошлом году ощутимо ухудшился в секторе энергетики Эстонии, но положение осложнилось и у многих промышленных предприятий с низким уровнем зарплат. В качестве наиболее громких примеров СМИ обсуждали решение двух предприятий по пошиву одежды c длинной историей прекратить производство в Эстонии. Эта же тенденция продолжилась: последние недели принесли вести о скором закрытии нескольких важных промышленных предприятий, принадлежащих иностранным собственникам.