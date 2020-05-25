SEB: рекордный урожай прошлого года и более дешевое топливо поддерживают перспективы сельского хозяйства

”Посеянные осенью озимые перезимовали хорошо, весенний сев прошел успешно и, по большому счету, своевременно. Уверенность производителей зерновых подпитывает уровень цен, поскольку в данный момент цену продажи кормовой пшеницы как культуры с наибольшей посевной площадью можно зафиксировать на уровне 155 евро за тонну, что несколько выше прошлогодней закупочной цены 153,85 евро/тонна”, — сказал руководитель сельскохозяйственного сектора SEB Андрус Мяги.

В прошлом году урожай зерновых был на 77% больше урожая 2018 года, превосходя на 6% урожай 2015 года, когда погодные условия были благоприятными для сельхозников. Согласно данным Департамента статистики, прошлогодний урожай зерновых превысил 1,6 миллиона тонн. Урожайность пшеницы выросла в годовом измерении на 74%, ячменя — на 69%, ржи — на 51% и овса — на 32%.

По словам Мяги, расходы сельхозников за год существенно не изменились, за исключением цены на маркированное дизельное топливо, которая снизилась за год на треть; причиной тому — удешевление нефти и 25-процентное снижение акциза на дизельное топливо.

Надеемся на скорейшее восстановление закупочной цены на молоко

”Беспокойство вызывает привлечение отечественной или зарубежной рабочей силы, с которым сейчас сложнее, чем раньше. Если возникнет потребность в новых работниках или в помощи в период сбора урожая, вероятно, это будет непросто. Кроме того, в связи со снижением потребления снижаются цены на молоко. Если в апреле производители молока получали в среднем 295 евро за тонну, то на сегодня многие крупные закупщики заявили, что в мае цена закупки молока снизится более чем на 10%”, — констатировал Мяги.

В течение последних 15 лет молочный сектор пережил несколько кризисов, после которых относительно быстро восстановился. В качестве примера можно привести мировой финансовый кризис 2007 года. ”В то время цена на молоко резко упала, но и восстановилась достаточно быстро. Если в 2008 году средняя цена составляла 296 евро за тонну, а следующим летом упала до 191 евро, то уже в декабре 2010 года она выросла до 308 евро”, — добавил Мяги. По его словам, есть причины считать, что в свете нынешнего кризиса падение не будет таким резким, а восстановление пойдет быстро.