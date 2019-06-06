SEB: рекордно высокая занятость в Эстонии имеет и обратный эффект

Как показало исследование SEB Baltic Business Outlook, начинающие предприятия Эстонии настроены в отношении будущего роста скорее положительно, однако амбиции предприятий в фазе роста могли бы быть гораздо смелее. На основании исследования можно сделать вывод, что потенциал начинающих предприятий к росту могут снижать, в числе прочего, постоянно растущие расходы по оплате труда в Эстонии, а также нехватка свободного ресурса на рынке рабочей силы.
Исходя из исследования SEB можно утверждать, что начинающие предприятия Эстонии настроены скорее положительно, поскольку четверть опрошенных прогнозирует существенный рост оборота, а приблизительно треть предсказывает рост оборота в пределах до 15 процентов.
В то же время 36 процентов опрошенных предприятий считают, что их доходы от продаж останутся на уровне прошлого года, а 4 процента опасаются снижения поступлений. «Для начинающей компании быстрый рост должен быть одной из основных целей, однако понятно, что не все бизнес-идеи сопровождает успех. В этой ситуации даже полезно оставаться реалистами», — пояснил Айнар Леппянен, руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB.
Исследование продемонстрировало, что, нанимая новых работников, наши начинающие предприятия также остаются скорее консерваторами, и искать новых работников планирует всего четверть предприятий, в то время как 74 процента компаний не планируют изменений в численности персонала.
«Поскольку мы опрашивали предприятия, которые проработали менее 3 лет, этот результат показывает, что наши начинающие компании достаточно осторожны в вопросах увеличения коллектива. Очевидно, свою роль здесь играет как дефицит рабочей силы, так и рост расходов по оплате труда, и под влиянием этих факторов компании хотят расти, однако скорее за счет цифровизации и автоматизации, чем наращивая численность работников», — считает Леппянен.
Исследование показало также, что иностранную рабочую силу используют 7 процентов предприятий, однако в то же время нет сомнений, что компании планируют и в последующие годы искать дополнительную рабочую силу за рубежом, поскольку в Эстонии занятость остается на рекордно высоком уровне.
Исследование выявило и такой скорее негативный факт, что 40 процентов наших начинающих предприятий в текущем году не планируют ни одной инновации — по сравнению с исследованием, проведенным в прошлом году, это число несколько увеличилось. Пользу от цифровизации для своего бизнеса признали лишь 53 процентов компаний, в то время как почти пятая часть не видит в этом никакой пользы, а 28 процентов еще не решили для себя этот вопрос.
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