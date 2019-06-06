SEB: рекордно высокая занятость в Эстонии имеет и обратный эффект

Исходя из исследования SEB можно утверждать, что начинающие предприятия Эстонии настроены скорее положительно, поскольку четверть опрошенных прогнозирует существенный рост оборота, а приблизительно треть предсказывает рост оборота в пределах до 15 процентов.

В то же время 36 процентов опрошенных предприятий считают, что их доходы от продаж останутся на уровне прошлого года, а 4 процента опасаются снижения поступлений. «Для начинающей компании быстрый рост должен быть одной из основных целей, однако понятно, что не все бизнес-идеи сопровождает успех. В этой ситуации даже полезно оставаться реалистами», — пояснил Айнар Леппянен, руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB.

Исследование продемонстрировало, что, нанимая новых работников, наши начинающие предприятия также остаются скорее консерваторами, и искать новых работников планирует всего четверть предприятий, в то время как 74 процента компаний не планируют изменений в численности персонала.

«Поскольку мы опрашивали предприятия, которые проработали менее 3 лет, этот результат показывает, что наши начинающие компании достаточно осторожны в вопросах увеличения коллектива. Очевидно, свою роль здесь играет как дефицит рабочей силы, так и рост расходов по оплате труда, и под влиянием этих факторов компании хотят расти, однако скорее за счет цифровизации и автоматизации, чем наращивая численность работников», — считает Леппянен.