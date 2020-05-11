SEB разработал решение, которое ускорит процесс открытия интернет-магазинов в странах Балтии

Один договор с поставщиком услуг интернет-магазина охватывает как платежи со счетов в местных банках, так и карточные платежи, а также PayPal. Рассчитываться можно одновременно со всеми покупателями, вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются, сообщается в пресс-релизе банка.

”В рамках открытого банкинга мы ведем сотрудничество по всему Балтийскому региону с эстонским финтехом EveryPay, благодаря чему имеем возможность предложить бизнес-клиентам удобное и эффективное решение по сбору платежей во всех странах Балтии. Родившееся в Эстонии решение составит конкуренцию самым популярным платежным решениям в мире, обеспечивая при этом пользователям профессиональную поддержку на месте. Следуя глобальным трендам в области платежей, основными ключевыми понятиями являются повторяющиеся платежи, автоматическая оплата регулярно потребляемых услуг и встроенные в услугу так называемые „невидимые” платежи”, — прокомментировал возможности создания интернет-магазина руководитель сферы розничного банковского обслуживания Айнар Леппянен.

Платежное решение интернет-торговли SEB предлагает один договор с поставщиком услуг интернет-магазина, охватывающий как платежи со счетов в местных банках, так и карточные платежи, возможно добавить и платежи через PayPal. Так что ни одна транзакция клиента не останется неосуществленной из-за отсутствия платежного решения. Для предпринимателя данному решению сопутствует также эффективный и многофункциональный портал для продавца, где имеется возможность администрирования платежей, статистика и множество рабочих инструментов.

Решение является технически несложным, поскольку, кроме API-интегрирования, решение SEB можно связать с бесплатными модулями популярнейших платформ интернет-торговли, такими как OpenCart, WooCommerce, PrestaShop, Magento, Magento 2.