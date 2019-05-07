SEB: промышленность движется против ветра

Несмотря на замедление экономического роста главных внешнеторговых партнеров Эстонии, дела отечественной промышленности пока идут по-прежнему неплохо. Однако долгое время сопротивляться силе гравитации невозможно, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Экономический рост внешнеторговых партнеров Эстонии замедляется
Вследствие высокого удельного веса экспорта в валовом продукте Эстонии состояние дел нашей экономики напрямую зависит от того, насколько хорошо обстоят дела у наших торговых партнеров. К сожалению, новости на соответствующую тему не радуют. Отечественные товары идут в трех основных направлениях: Финляндия, Швеция и Германия. В прошлом году экспорт в эти три страны составил 40% от общего объема. На сегодняшний же день очевидно, что экономический рост этих трех стран замедляется. Наиболее явно проблемы заметны, конечно же, в Германии, экономический рост которой во втором полугодии 2018 года полностью остановился. Это нашло свое отражение и в объеме эстонского экспорта, который в то же самое время начал падать и снижение которого в последнем квартале составило целых 7%. Состояние экспорта в Швецию и Финляндию лучше, однако и здесь просматривается аналогичная тенденция. Согласно последнему экономическому прогнозу МВФ, в нынешнем году ожидается замедление среднего экономического роста трех государств по сравнению с 2018 годом приблизительно на 0,8%, что с точки зрения сильной экономики ощутимо.
До сих пор тенденция спада не оказала влияния на промышленность
Несмотря на замедление экономического роста внешнеторговых партнеров, промышленность Эстонии до сих пор находит силы двигаться против ветра, демонстрируя впечатляющий рост. Хотя в марте рост промышленного производства ограничился 2% в годовом сравнении, это в высокой степени было связано со значительным снижением объема производства электроэнергии. Обрабатывающая промышленность сумела нарастить объемы производства на целых 8%. По результатам первого квартала промышленная продукция выросла на 4%, в том числе в обрабатывающей промышленности на 6%. По отраслям картина довольно неоднородная, и во многих секторах объемы производства снизились. Наиболее заметным было падение в деревообрабатывающей промышленности, которая годами играла роль локомотива роста экспорта и промышленности Эстонии. Тем не менее спад оказался умеренным, составив в первом квартале 2%.
Наибольший вклад в рост промышленной продукции внесла телекоммуникационная электроника. Производство электроники и оптического оборудования выросло в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 30%, однако этот рост находится в зависимости от состояния дел одного-единственного предприятия. Двузначным числом выражается также рост производства топливных масел, а также, к удивлению, рост производства строительных материалов и мебели. На обе эти отрасли негативно влияет охлаждение рынка недвижимости Скандинавии, и ожидается, что спрос на строительные материалы в нынешнем году снизится и у нас. Глядя на экспортную статистику, можно заметить, что рост имел место, прежде всего, в направлении Швеции и Норвегии.
Среди крупных отраслей, не блиставших ранее результатами, хороший разгон для роста наметился в пищевой промышленности и в области производства металлоизделий, где объем продукции вырос в первом квартале соответственно на 5% и 3%.
Индикатор экономической уверенности в промышленном секторе находится на низком уровне
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Пессимистичный взгляд на будущее отражается в результатах опроса предприятий. Индикатор экономической уверенности Европейской комиссии с начала прошлого года заметно падает, и к настоящему времени снизился до уровня более чем трехлетней давности, осени 2015 года. Индекс новых экспортных заказов в первом квартале все же остался приблизительно на уровне 2018 года. Таким образом, на фоне отрицательной конъюнктуры трудно поверить, что последующие кварталы окажутся столь же удачными, как начало года.
Наряду с временными проблемами в части рыночной конъюнктуры более серьезным вопросом является долгосрочная конкурентоспособность отечественной промышленности. Хотя по состоянию на прошлый год в обрабатывающей промышленности было занято 19% работающего населения, она давала всего 15% добавленной стоимости, произведенной в стране. Для сравнения: в Литве, экономика и новейшая история которой схожи с нашими, это соотношение является прямо противоположным, не говоря уже о странах Скандинавии. Причина кроется в том, что в Эстонии промышленность является очень трудоемкой, в то время как ее продукция стоит недорого. Сегодняшний быстрый рост зарплат уже вносит свой вклад в улучшение этого соотношения, однако за счет рабочих мест. Остается надеяться, что найдется достаточно конкурентоспособных предприятий, готовых прийти на смену тем, что уходят.