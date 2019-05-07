SEB: промышленность движется против ветра

До сих пор тенденция спада не оказала влияния на промышленность

Несмотря на замедление экономического роста внешнеторговых партнеров, промышленность Эстонии до сих пор находит силы двигаться против ветра, демонстрируя впечатляющий рост. Хотя в марте рост промышленного производства ограничился 2% в годовом сравнении, это в высокой степени было связано со значительным снижением объема производства электроэнергии. Обрабатывающая промышленность сумела нарастить объемы производства на целых 8%. По результатам первого квартала промышленная продукция выросла на 4%, в том числе в обрабатывающей промышленности на 6%. По отраслям картина довольно неоднородная, и во многих секторах объемы производства снизились. Наиболее заметным было падение в деревообрабатывающей промышленности, которая годами играла роль локомотива роста экспорта и промышленности Эстонии. Тем не менее спад оказался умеренным, составив в первом квартале 2%.

Наибольший вклад в рост промышленной продукции внесла телекоммуникационная электроника. Производство электроники и оптического оборудования выросло в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 30%, однако этот рост находится в зависимости от состояния дел одного-единственного предприятия. Двузначным числом выражается также рост производства топливных масел, а также, к удивлению, рост производства строительных материалов и мебели. На обе эти отрасли негативно влияет охлаждение рынка недвижимости Скандинавии, и ожидается, что спрос на строительные материалы в нынешнем году снизится и у нас. Глядя на экспортную статистику, можно заметить, что рост имел место, прежде всего, в направлении Швеции и Норвегии.

Среди крупных отраслей, не блиставших ранее результатами, хороший разгон для роста наметился в пищевой промышленности и в области производства металлоизделий, где объем продукции вырос в первом квартале соответственно на 5% и 3%.

Индикатор экономической уверенности в промышленном секторе находится на низком уровне

Пессимистичный взгляд на будущее отражается в результатах опроса предприятий. Индикатор экономической уверенности Европейской комиссии с начала прошлого года заметно падает, и к настоящему времени снизился до уровня более чем трехлетней давности, осени 2015 года. Индекс новых экспортных заказов в первом квартале все же остался приблизительно на уровне 2018 года. Таким образом, на фоне отрицательной конъюнктуры трудно поверить, что последующие кварталы окажутся столь же удачными, как начало года.

Наряду с временными проблемами в части рыночной конъюнктуры более серьезным вопросом является долгосрочная конкурентоспособность отечественной промышленности. Хотя по состоянию на прошлый год в обрабатывающей промышленности было занято 19% работающего населения, она давала всего 15% добавленной стоимости, произведенной в стране. Для сравнения: в Литве, экономика и новейшая история которой схожи с нашими, это соотношение является прямо противоположным, не говоря уже о странах Скандинавии. Причина кроется в том, что в Эстонии промышленность является очень трудоемкой, в то время как ее продукция стоит недорого. Сегодняшний быстрый рост зарплат уже вносит свой вклад в улучшение этого соотношения, однако за счет рабочих мест. Остается надеяться, что найдется достаточно конкурентоспособных предприятий, готовых прийти на смену тем, что уходят.