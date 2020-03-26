SEB призывает клиентов сразу обращаться в банк, если возникнут первые сомнения с выполнением своих обязательств

Руководитель сегмента по обслуживанию частных лиц SEB Силле Халланг: ”С середины марта мы заметили возросший интерес людей к платежным отпускам (в т. ч. в отношении платежей по жилищным кредитам, лизингу и малым кредитам). Значительная часть клиентов изучает информацию просто для сведения, но поступили также и первые ходатайства. В SEB мы готовы поддержать своих клиентов и в хорошие, и в трудные времена. Также мы просим своих клиентов обращаться в банк сразу, как только возникает первое сомнение, что с выполнением своих обязательств в будущем могут возникнуть затруднения”.
SEB настоятельно просит своих клиентов использовать банковские услуги в цифровых каналах и в случае вопросов обращаться в центр клиентов SEB по телефону 665 5100.
Банк просит избегать посещения контор и совершать необходимые банковские операции в интернет-банке SEB, в мобильном приложении и при необходимости на видеовстрече с работником банка. В случае критических вопросов часы работы контор можно найти на странице SEB.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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