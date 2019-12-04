04.12.2019, 17:41

SEB предупреждает: не реагируйте на мошеннические звонки от имени банка!

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automaatFoto: Andres Putting

SEB сообщает, что некоторые клиенты банка в среду вечером получили звонки с телефонного номера похожего на номер SEB с просьбой проверить их платежи. Банк подчеркивает, что не связан с данными звонками.

"По сообщениям наших клиентов сегодня вечером некоторые из них получили звонки с телефонного номера похожего на номер SEB с просьбой проверить их платежи. Предупреждаем своих клиентов о том, что это мошеннические звонки и просим на них не реагировать. Звонки так же могут поступать с номеров схожих с телефонными номерами других банков", — предупреждает SEB.

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