SEB предупреждает: не реагируйте на мошеннические звонки от имени банка!

"По сообщениям наших клиентов сегодня вечером некоторые из них получили звонки с телефонного номера похожего на номер SEB с просьбой проверить их платежи. Предупреждаем своих клиентов о том, что это мошеннические звонки и просим на них не реагировать. Звонки так же могут поступать с номеров схожих с телефонными номерами других банков", — предупреждает SEB.

Подписаться