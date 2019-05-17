SEB: предпринимательство тоже страдает

Пенсионные фонды SEB уже инвестировали или обещали инвестировать в различные частные фонды и фонды недвижимости около 50 миллионов евро. До обнародования нового коалиционного соглашения мы планировали продолжать инвестировать в местные регионы или даже увеличить объемы этих инвестиций. Однако нынешняя ситуация заставляет нас взглянуть иначе на менее ликвидные и долгосрочные инвестиции.

Вступившие в этом году в силу поправки к Закону об инвестиционных фондах предоставили фондам более гибкие возможности для инвестирования в Эстонию и в местный регион. Но прежде, чем эти изменения успели заработать, новая правительственная коалиция перевернула эти благие намерения с ног на голову. Ответственный фондовый управляющий не может позволить себе новые неликвидные инвестиции, если один из государственных партнеров использует административные ресурсы для дискредитации пенсионных фондов и, в более широком смысле, долгосрочных сбережений и инвестиций, а также преднамеренно или непреднамеренно подстрекает людей разбазаривать свои сбережения.

Как это ни парадоксально, в данном случае в выигрыше могут оказаться банки, поскольку в финансировании снизится конкуренция в лице пенсионных фондов, и наши компании еще больше будут привязаны к банкам как кредиторам.