SEB предлагает своим клиентам бесплатную подписку на акции Coop

Глава отдела SEB Markets Прийт Тамме: ”Размещение акций Coop на Таллиннской фондовой бирже открывает еще одну возможность для местных инвесторов вкладывать средства во внутренний рынок, поддерживать эстонские предприятия и быть причастными к успеху важного для многих жителей Эстонии финансового учреждения, которое отличается широким предложением наличных денег в сельских регионах — именно там, где это по-прежнему необходимо”.

По предварительным данным, период подписки на акции Coop начнется сегодня, 18 ноября и завершится 29 ноября 2019 года. Для подписки на ценные бумаги необходим Балтийский счет ценных бумаг (счет ценных бумаг Nasdaq CSD), который можно открыть и оформить подписку на ценные бумаги либо в своем интернет-банке, либо в отделении банка. Публичное размещение акций AS Coop Pank (ISIN EE380B007855) предназначено для всех физических и юридических лиц в Эстонии.

С соответствующим проспектом можно ознакомиться здесь.