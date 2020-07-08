SEB предлагает кредитный отпуск в упрощенном порядке до конца сентября

В апреле банки — члены Ассоциации банков договорились о единых правилах предоставления платежного отпуска как для частных, так и для юридических лиц. Целями договоренности были оказание поддержки экономике и домохозяйствам Эстонии в как можно более плавном восстановлении после чрезвычайной ситуации и регламентирование процесса получения платежного отпуска.
Чтобы у клиентов и в дальнейшем сохранилось чувство уверенности, было решено продлить до конца сентября действие правил предоставления платежного отпуска, которые изначально должны были действовать до 30 июня.
”Как банк мы хотим поддержать своих клиентов — частных и юридических лиц как в хорошие, так и в сложные времена. С начала действия чрезвычайной ситуации по причинам, связанным с коронавирусом, мы оформили платежный отпуск приблизительно для 4% частных лиц и 16% бизнес-клиентов из нашего кредитного и лизингового портфеля. Многие оформленные платежные отпуска на сегодня завершились, и клиенты не посчитали нужным их продлевать. Сегодня действующий платежный отпуск имеется приблизительно у 3% частных и 12% бизнес-клиентов из нашего кредитного портфеля. Снижается и число ходатайствующих о новых платежных отпусках. Относительно низкий удельный вес оформивших платежный отпуск клиентов во всем портфеле, а также уменьшение числа ходатайств о новом платежном отпуске являются доказательствами того, что финансовое здоровье наших клиентов остается хорошим и стабильным”, — прокомментировал руководитель банка SEB Аллан Парик.
Клиентам жилищного кредита SEB, испытывающих кратковременные платежные затруднения, банк предлагает возможность отложить взносы в погашение основной части кредита на период до года. Для лизинга и малого кредита действует платежный отпуск на период до полугода. Предприятия или группы предприятий, суммарный кредитный лимит которых в SEB составляет до 5 миллионов евро, могут получить платежный отпуск по основной части кредита на период до шести месяцев. Порядок предоставления платежных отпусков действует для кредитных договоров, заключенных до 12 марта 2020 года, и на его основании ходатайствовать о платежном отпуске можно до 29 сентября 2020 г. (включительно). Новые упрощенные условия распространяются на клиентов, уже ходатайствовавших о платежном отпуске с 12 марта. Для ходатайствующего о платежном отпуске в упрощенном порядке меняется только график погашения, остальные условия договора остаются прежними.
”Если вы видите, что у вас могут возникнуть проблемы с платежами, мы по-прежнему рекомендуем обращаться в банк сразу же — например, в случае значительного уменьшения зарплаты, угрозы потери или потери работы, когда нужно время для поисков нового места”, — добавил Аллан Парик.
О платежном отпуске можно ходатайствовать, заполнив соответствующее заявление в интернет-банке. В SEB процесс ходатайствования и подписания по платежному отпуску для частного клиента полностью оцифрован, и клиенту не нужно для этого приходить в отделение банка. Более подробную информацию по ходатайствованию о платежном отпуске для частного клиента вы найдете на домашней странице банка.
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