SEB предлагает кредитный отпуск в упрощенном порядке до конца сентября

Чтобы у клиентов и в дальнейшем сохранилось чувство уверенности, было решено продлить до конца сентября действие правил предоставления платежного отпуска, которые изначально должны были действовать до 30 июня.

”Как банк мы хотим поддержать своих клиентов — частных и юридических лиц как в хорошие, так и в сложные времена. С начала действия чрезвычайной ситуации по причинам, связанным с коронавирусом, мы оформили платежный отпуск приблизительно для 4% частных лиц и 16% бизнес-клиентов из нашего кредитного и лизингового портфеля. Многие оформленные платежные отпуска на сегодня завершились, и клиенты не посчитали нужным их продлевать. Сегодня действующий платежный отпуск имеется приблизительно у 3% частных и 12% бизнес-клиентов из нашего кредитного портфеля. Снижается и число ходатайствующих о новых платежных отпусках. Относительно низкий удельный вес оформивших платежный отпуск клиентов во всем портфеле, а также уменьшение числа ходатайств о новом платежном отпуске являются доказательствами того, что финансовое здоровье наших клиентов остается хорошим и стабильным”, — прокомментировал руководитель банка SEB Аллан Парик.

Клиентам жилищного кредита SEB, испытывающих кратковременные платежные затруднения, банк предлагает возможность отложить взносы в погашение основной части кредита на период до года. Для лизинга и малого кредита действует платежный отпуск на период до полугода. Предприятия или группы предприятий, суммарный кредитный лимит которых в SEB составляет до 5 миллионов евро, могут получить платежный отпуск по основной части кредита на период до шести месяцев. Порядок предоставления платежных отпусков действует для кредитных договоров, заключенных до 12 марта 2020 года, и на его основании ходатайствовать о платежном отпуске можно до 29 сентября 2020 г. (включительно). Новые упрощенные условия распространяются на клиентов, уже ходатайствовавших о платежном отпуске с 12 марта. Для ходатайствующего о платежном отпуске в упрощенном порядке меняется только график погашения, остальные условия договора остаются прежними.