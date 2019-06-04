SEB предлагает консультации на языке жестов

”Год назад мы начали предлагать услугу перевода на язык жестов в Таллине в отделении Торнимяэ. Это нашло положительный отклик, и мы решили предлагать эту услугу для более продолжительного консультирования. Многие из наших клиентов желают раз в год получить более подробную консультацию — по видеозвонку либо в банковском отделении. Темами являются кредитование, страхование жилья, путешествий или семьи, накопления для детей или иные финансовые вопросы”, — пояснил руководитель сектора розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен. ”Нам как банку хотелось бы, чтобы у всех клиентов были равные возможности получать поддержку банка по всем финансовым вопросам. Но без перевода общение глухого или слабослышащего человека с банком зачастую сведено к минимуму”, — добавил Леппянен.

По словам председателя правления Союза глухих Эстонии Тийта Паппа, усилия SEB достойны всяческих похвал, ведь тем самым снижается барьер в общении улучается доступ глухих к критически важным банковским услугам.

”SEB — один из первых банков в Эстонии, которые начали соблюдать Закон о языке, часть 2 статьи 8 которого устанавливает право на делопроизводство на эстонском языке и языке жестов. То, что услуга консультации на языке жестов, помимо Таллина, теперь предлагается в Тарту и Пярну — без сомнения, хорошая новость для глухих в тех регионах”, — сказал Папп, подчеркнув, что так как в банковских услугах приватность и безопасность общения крайне важны, то и доступ к профессиональным услугам консультирования критичен для людей.