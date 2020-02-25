25.02.2020, 11:30

SEB: популярность эстонских интернет-магазинов среди потребителей выросла, однако доминируют зарубежные


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Aliexpressist asjade tellimineFoto: Hendrik Osula

По данным SEB, в эстонской интернет-торговле сохраняется восходящий тренд и по сравнению с 2017 годом объем покупок при помощи банковской карточки вырос более чем на 50 процентов. Часть роста принадлежит эстонским интернет-продавцам, рыночная доля которых выросла до 11 процентов.

Если число транзакций с карточками в электронных торговых каналах за последние три года выросло, то средняя сумма покупки снизилась: в 2017 году средняя сумма сделки по карточке достигала приблизительно 40 евро, а в 2019 году она снизилась до 33 евро.

”Статистика покупок в интернете показывает, что число покупок в интернете растет, и, значит, электронная торговля все больше становится частью нашей повседневной жизни; в то же время люди делают покупку в среднем на меньшую сумму.

Очевидно также, что эстоноземельцы умело пользуются платежными средствами: популярны не только банковская ссылка, кредитная и дебетовая карточки, но также и уникальная виртуальная карточка SEB, и PayPal. Каждый клиент нашел для себя подходящее платежное средство”, — прокомментировал развитие интернет-торговли за последние годы член правления SEB Айнар Леппянен.

Самыми популярными каналами электронной торговли среди жителей Эстонии остаются крупные международные платформы (Alibaba, Aliexpress, Amazon). Услугами отечественных интернет-магазинов пользуются немногим более 40% эстоноземельцев.

”Интернет-торговля определенно развивается быстро и все увереннее завоевывает сердца потребителей и в Эстонии. Особенно радостно за эстонских продавцов, рыночная доля которых в интернет-покупках в выросла с 6 процентов в 2017 году до 11 процентов к концу 2019-го. Бесспорно, этому способствовал выход на рынок новых услуг комфорта, за которые расплачиваются обычно исключительно в интернете. При этом быстрее всего выросла сфера каршеринга и доставки еды, четкий рост мы видим и в цифрах интернет-покупок торговых центров, предлагающих услугу доставки на дом”, — добавил Айнар Леппянен.

Анализ интернет-покупок SEB основан на проведенном банком клиентском исследовании на тему интернет-торговли; кроме того, в 2017–2019 годах был проведен анализ транзакций по карточкам в интернет-торговле.

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