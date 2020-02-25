SEB: популярность эстонских интернет-магазинов среди потребителей выросла, однако доминируют зарубежные

Если число транзакций с карточками в электронных торговых каналах за последние три года выросло, то средняя сумма покупки снизилась: в 2017 году средняя сумма сделки по карточке достигала приблизительно 40 евро, а в 2019 году она снизилась до 33 евро.

”Статистика покупок в интернете показывает, что число покупок в интернете растет, и, значит, электронная торговля все больше становится частью нашей повседневной жизни; в то же время люди делают покупку в среднем на меньшую сумму.

Очевидно также, что эстоноземельцы умело пользуются платежными средствами: популярны не только банковская ссылка, кредитная и дебетовая карточки, но также и уникальная виртуальная карточка SEB, и PayPal. Каждый клиент нашел для себя подходящее платежное средство”, — прокомментировал развитие интернет-торговли за последние годы член правления SEB Айнар Леппянен.

Самыми популярными каналами электронной торговли среди жителей Эстонии остаются крупные международные платформы (Alibaba, Aliexpress, Amazon). Услугами отечественных интернет-магазинов пользуются немногим более 40% эстоноземельцев.