SEB: пока что трудно оценить влияние коронавируса на инвестиции пенсионных фондов

”Что касается прогноза на будущее, то, по нашему мнению, кривая развития будет, скорее, U-образной. В настоящий момент мы видим, что период неопределенности и нервозность фондовых рынков продолжается, но в течение одного-двух кварталов спокойный ритм экономик и рынков восстановится. Вскоре финансовые рынки начнут сосредотачиваться на показателях роста 2021 года, и если сильно растянутый и крайне негативный (L-образный) сценарий не реализуется, то мы можем надеяться, что на уровни производства в следующем году коронавирус повлияет лишь маргинально”, — сказал Вырклаэв.

Последние события повлияли и на пенсионные фонды SEB. Сильнее всего на нервозность рынков отреагировал пассивно управляемый индексный фонд, где доля акций всегда близка к максимальному. С другой стороны, падение последних недель можно рассматривать в контексте рекордного результата прошлого года — в объеме +27,04%, а индексный фонд SEB по состоянию на 11 марта по-прежнему находится в плюсе — около 10% с момента своего начала работы несколько лет назад.

В активно управляемых фондах выбор классов активов более диверсифицирован, а удешевление акций было частично компенсировано более высокими ценами на облигации и более стабильными инвестициями в недвижимость. Также в активно управляемых фондах произведены различные тактические изменения, как добавлением, так и снижением риска.

Пенсионные накопления — это долгосрочный процесс. Мы рекомендуем пересмотреть свой выбор фонда и убедиться, что вы накапливаете в фонде, который соответствует вашим целям и риску. Чрезмерные метания и эмоции никогда не идут на пользу ни в инвестировании, ни в накоплении к пенсии. Для тех, кто в ближайшие 5-10 лет не выходит на пенсию, слабость финансового рынка может, напротив, обернуться возможностями.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!