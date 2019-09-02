SEB подписал принципы ООН ответственного ведения банковского бизнеса

”Мы приветствуем инициативу и план действий ООН, дающих нам ориентиры, каким образом увеличить свой вклад в устойчивое развитие. Изменения климата являются общемировой проблемой, которая требует международного сотрудничества. Мы все — политики, компании и обычные люди — играем в данном процессе общую роль. Взяв на себя обязательство соблюдать принципы ответственного ведения банковского бизнеса UNEP FI, мы делаем очередной шаг в деле поддержания устойчивого развития, а также вносим свой вклад в борьбу с глобальными изменениями климата. Пользу из этого извлечем как мы сами, так и наши клиенты и общество в целом”, — сказал Йохан Торгеби, президент и исполнительный директор SEB Grоup.

Новые принципы ответственного ведения банковского бизнеса, действующие по всему миру, разработаны в рамках финансовой инициативы Программы окружающей среды Организации объединенных наций (UNEP FI), в которую вовлечен и финансовый сектор по всему миру. Соблюдая эти принципы, SEB вносит свой вклад в создание межотраслевой сети, целью которой является расширение положительного влияния банков на окружающую среду и общество.