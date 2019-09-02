SEB подписал принципы ООН ответственного ведения банковского бизнеса

SEB принял решение присоединиться к инициативе ООН в части ответственного ведения банковского бизнеса. Для банка это означает последовательную работу, направленную на то, чтобы соответствовать целям развития исходя из инициативы ООН, при этом увеличивая положительное влияние банка на общество.
”Мы приветствуем инициативу и план действий ООН, дающих нам ориентиры, каким образом увеличить свой вклад в устойчивое развитие. Изменения климата являются общемировой проблемой, которая требует международного сотрудничества. Мы все — политики, компании и обычные люди — играем в данном процессе общую роль. Взяв на себя обязательство соблюдать принципы ответственного ведения банковского бизнеса UNEP FI, мы делаем очередной шаг в деле поддержания устойчивого развития, а также вносим свой вклад в борьбу с глобальными изменениями климата. Пользу из этого извлечем как мы сами, так и наши клиенты и общество в целом”, — сказал Йохан Торгеби, президент и исполнительный директор SEB Grоup.
Новые принципы ответственного ведения банковского бизнеса, действующие по всему миру, разработаны в рамках финансовой инициативы Программы окружающей среды Организации объединенных наций (UNEP FI), в которую вовлечен и финансовый сектор по всему миру. Соблюдая эти принципы, SEB вносит свой вклад в создание межотраслевой сети, целью которой является расширение положительного влияния банков на окружающую среду и общество.
”Устойчивость и ответственное ведение банковского бизнеса на протяжение многих лет были неотъемлемой частью коммерческой деятельности SEB, и мы стремимся служить примером в финансовом секторе. Финансовый сектор может существенным образом способствовать работе по разъяснению и распространению принципов устойчивой коммерческой деятельности. Решения относительно того, в какие фонды размещать средства, какие компании финансировать, какие услуги и продукты разрабатывать формируют мир вокруг нас, а экологичные и устойчивые решения оказывают положительное воздействие на всех”, — добавил Аллан Парик, руководитель банка SEB в Эстонии.
Подписание принципов означает, что SEB берет на себя обязательство и в дальнейшем учитывать при составлении своей бизнес-стратегии цели развития ООН и принципы Парижского климатического соглашения, а также продолжать вносить свой вклад в данную сферу.
SEB обязуется также неуклонно расширять положительное влияние банка и держать его под постоянным контролем, в то же время снижая негативное воздействие; кроме того, управлять рисками для общества и окружающей среды, возникающими в связи с продуктами и деятельностью банка. С точки зрения классификации инвестиций и кредитного портфеля банка его нынешняя деятельность находится в соответствии с принципами ООН.
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