SEB: период стремительного роста на рынке жилья остается позади

Существенную помощь молодым семьям и специалистам в получении кредита оказало поручительство Kredex. В целом, портфель жилищных кредитов SEB в 2018 году увеличился почти на 10%.

Член правления SEB Айнар Леппанен: ”Рост рынка недвижимости и вместе с тем портфеля жилищных кредитов был значительным в последние годы, однако он более сбалансирован и экономически оправдан, чем до предыдущего экономического кризиса. На данный момент чувство уверенности населения, как и основные макроэкономические показатели, хорошее, однако на фоне замедления экономического роста мы видим, что рост рынка жилищного кредитования нормализуется. К примеру, в первом квартале этого года мы выдали на 6% меньше жилищных кредитов, чем в то же время в прошлом году, снизилась и средняя сумма кредита”.

Около 40% оформивших жилищные кредиты заемщиков SEB — это молодые люди в возрасте до 30 лет, чей ежемесячный доход составляет примерно 1300 евро и которые приобретают свой первый дом. Около двадцати процентов оформивших жилищные кредиты заемщиков желают приобрести недвижимость для своих детей или в качестве дачи для себя. Ежемесячная зарплата таких заемщиков обычно превышает 1500 евро. Приблизительно 10% клиентов, получающих жилищные кредиты, являются специалистами, чья заработная плата превышает 2200 евро в месяц. Такие заемщики хотят приобрести либо более качественную недвижимость, либо дом побольше для растущей семьи.