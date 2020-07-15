SEB Pank готовится к убыткам в связи с прогнозируемым падением экономики

Экономика и предприятия хорошо адаптировались к кризису

Под влиянием коронакризиса рост кредитования затормозился, а объем сбережений вырос. Кредитный портфель SEB суммарно вырос в первом полугодии на 6%, вклады – на 11,1%. Год назад эти показатели были соответственно 11% и 8,5%.

Рост кредитования предприятий остановился на 3,6%, упав с почти 13% прошлого года, в то же время рост сбережений предприятий ускорился с 5,2% до 11,4%. Поскольку среда является по прежнему неустойчивой, предприятия переносят свои долговременные решения на более поздний срок, в то же время рост сбережений показывает, что финансовое здоровье предприятий в целом очень хорошее. Мы открыты для финансирования новых проектов и видим, что конкуренция на сильные кредитные проекты сохраняется. Внезапное торможение в экономике научило необходимости быстро адаптироваться – проявляется высокий интерес к внедрению платежного решения для электронных бизнес решений, также все связанное с инновацией и обновлением бизнес-модели стало для бизнес-клиентов более актуальным. Мы рекомендуем бизнес-клиентам присоединиться к недавно основанному Клубу лидеров инноваций, чтобы вместе найти способы для быстрого перезапуска экономики.

Финансовое поведение частных лиц изменилось меньше. Рост кредитования частных лиц замедлился с 8,2% того же периода прошлого года до 6,5%, однако вклады росли с той же скоростью, что в аналогичный период прошлого года, то есть рост составил более 11%. Частное потребление восстановилось до докризисного уровня, но в отношении жилищных кредитах клиенты сегодня пока еще проявляют большую осторожность, чем до кризиса. Аналогично предприятиям частные лица в основном переносят крупные инвестиции на будущее и в период кризиса уровень сбережения остался на высоком уровне.

Платежные отпуска достигли цели

Во время чрезвычайного положения платежный отпуск по кредитам потребовался приблизительно 4% наших частных клиентов, имеющих кредитные обязательства. Из бизнес-клиентов платежным отпуском воспользовалось 16%.