15.07.2020, 22:00

SEB Pank готовится к убыткам в связи с прогнозируемым падением экономики


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SEB Pank готовится к убыткам в связи с прогнозируемым падением экономики
Foto: Tiit Blaat

Сегодня концерн SEB Grupp опубликовал экономические результаты за первое полугодие 2020 года. Председатель правления SEB Pank Аллан Парик прокомментировал результаты подразделения SEB в Эстонии за первые шесть месяцев 2020

Экономика и предприятия хорошо адаптировались к кризису

Под влиянием коронакризиса рост кредитования затормозился, а объем сбережений вырос. Кредитный портфель SEB суммарно вырос в первом полугодии на 6%, вклады – на 11,1%. Год назад эти показатели были соответственно 11% и 8,5%.

Рост кредитования предприятий остановился на 3,6%, упав с почти 13% прошлого года, в то же время рост сбережений предприятий ускорился с 5,2% до 11,4%. Поскольку среда является по прежнему неустойчивой, предприятия переносят свои долговременные решения на более поздний срок, в то же время рост сбережений показывает, что финансовое здоровье предприятий в целом очень хорошее. Мы открыты для финансирования новых проектов и видим, что конкуренция на сильные кредитные проекты сохраняется. Внезапное торможение в экономике научило необходимости быстро адаптироваться – проявляется высокий интерес к внедрению платежного решения для электронных бизнес решений, также все связанное с инновацией и обновлением бизнес-модели стало для бизнес-клиентов более актуальным. Мы рекомендуем бизнес-клиентам присоединиться к недавно основанному Клубу лидеров инноваций, чтобы вместе найти способы для быстрого перезапуска экономики.

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Финансовое поведение частных лиц изменилось меньше. Рост кредитования частных лиц замедлился с 8,2% того же периода прошлого года до 6,5%, однако вклады росли с той же скоростью, что в аналогичный период прошлого года, то есть рост составил более 11%. Частное потребление восстановилось до докризисного уровня, но в отношении жилищных кредитах клиенты сегодня пока еще проявляют большую осторожность, чем до кризиса. Аналогично предприятиям частные лица в основном переносят крупные инвестиции на будущее и в период кризиса уровень сбережения остался на высоком уровне.

Платежные отпуска достигли цели

Во время чрезвычайного положения платежный отпуск по кредитам потребовался приблизительно 4% наших частных клиентов, имеющих кредитные обязательства. Из бизнес-клиентов платежным отпуском воспользовалось 16%.

Быстрая помощь, оказанная за счет предоставленных платежных отпусков, была эффективной мерой, и уровень задолженностей остается стабильно низким. На сегодняшний день часть оформленных платежных отпусков уже прервана клиентами, поскольку их доходы и денежные потоки восстановились. Сейчас платежный отпуск действует приблизительно у 3% частных клиентов и 12% бизнес-клиентов из нашего кредитного портфеля. Относительно низкая доля клиентов, оформивших платежный отпуск по сравнению со всем кредитным портфелем, а также уменьшившееся число новых заявлений о платежных отпусках служат доказательством того, что финансовое состояние наших клиентов остается хорошим и стабильным. Если у клиентов снизятся доходы или денежные потоки, то мы по-прежнему будем рекомендовать им ходатайствовать о платежном отпуске.

Доходы и расходы SEB на уровне прошлого года

Операционные доходы SEB за первое полугодие достигли 85,3 млн евро (84,8 млн за первое полугодие 2019 года), а операционные расходы достигли 30,4 млн евро (30,0 млн за первое полугодие 2019 года). Подразделения SEB Eesti завершили первое полугодие 2020 года с прибылью 41,1 млн евро. Прибыль SEB за первое полугодие 2019 года составила 50,6 млн евро.

Несмотря на то, что доходы и расходы банка были почти такими же, что и год назад, прибыль за первое полугодие была почти на десять миллионов меньше, поскольку были увеличены отчисления на покрытие кредитных убытков. Почти пятая часть прибыли за первое полугодие была направлена в резерв, чтобы быть готовыми к увеличению убытков по кредитам в следующих кварталах, если экономику Эстонии, согласно прогнозам, будет ожидать почти десятипроцентное падение. Отчисления в резервы на покрытие кредитных убытков в первой половине 2020 года банк увеличил на 8,1 млн евро (в тот же период 2019 года банк уменьшил отчисления на 2,4 млн евро).

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