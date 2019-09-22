SEB: объем наличных денег в Эстонии годами не меняется

По данным проведенного SEB анализа, объем наличных денег используемый частными клиентами банка не изменился с 2015 года и находится на одном и том же уровне: примерно 200 миллионов евро в квартал. Количество съема наличных денег в месяц упало до двух раз в месяц, тогда как сумма средней сделки заметно превысила 100 евро.
Среди стран Балтии меньше всего используются наличные деньги в Эстонии, за ней следует Латвия, где в квартал частные клиенты снимают около 330 миллионов евро, и затем следует Литва, где объем используемых наличных денег составляет 630 миллионов евро в квартал.
„Наши данные показали, что еще в 2015 году объем наличных денег, используемый нашими клиентами в ежедневных расчетах, составлял целых 57%, но сегодня он упал до 39%. Это говорит о том, что роль наличных денег для населения с каждым годом заметно снижается. Это и понятно, так как за последние годы банки предложили своим клиентам много современных и удобных решений для осуществления ежедневных платежей. Это и бесконтактные платежи, и мобильные платежи, мобильные бумажники (mobile wallet), платежи посредством умных часов, а также мгновенные платежи. Так, например, платежи через мобильные приложения позволяют совершить расчет между людьми практически в реальном времени”, — прокомментировал использование наличных денег в Эстонии член правления SEB Айнар Леппанен.
В 2019 году средний житель Эстонии в среднем снимает деньги со своего счета 2,1 раза в месяц, совершает же взнос наличных денег на счет один раз в квартал. Средняя сумма, которую сегодня снимает со счета частный клиент составляет 110 евро и средняя сумма взноса — 280 евро. Что касается самых популярных сделок, то чаще всего снимается в банкомате сумма в 30 евро, сумма в 5 евро запрашивается в банкомате чуть более чем в 3% случаев.
„Больше всего используют наличные деньги для ведения своих ежедневных расчетов живущие в сельской местности пожилые клиенты, объем наличных денег в расчетах которых составляет до 85%. С другой стороны, молодые жители сельской местности нуждаются в наличных деньгах только в объеме 23%. Эти проценты говорят нам прежде всего о том, что для некоторых жителей Эстонии наличные деньги по-прежнему находятся на важном месте, и как банк мы с этим обязательно считаемся. Но как до сих пор, так и в будущем мы прогнозируем спад значимости наличных денег в ежедневном обращении, и развитие безналичных платежей и различных решений для этого будет идти и поддерживаться нами и в дальнейшем”, — подвел итоги исследования Айнар Леппанен.
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