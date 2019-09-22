SEB: объем наличных денег в Эстонии годами не меняется

Среди стран Балтии меньше всего используются наличные деньги в Эстонии, за ней следует Латвия, где в квартал частные клиенты снимают около 330 миллионов евро, и затем следует Литва, где объем используемых наличных денег составляет 630 миллионов евро в квартал.

„Наши данные показали, что еще в 2015 году объем наличных денег, используемый нашими клиентами в ежедневных расчетах, составлял целых 57%, но сегодня он упал до 39%. Это говорит о том, что роль наличных денег для населения с каждым годом заметно снижается. Это и понятно, так как за последние годы банки предложили своим клиентам много современных и удобных решений для осуществления ежедневных платежей. Это и бесконтактные платежи, и мобильные платежи, мобильные бумажники (mobile wallet), платежи посредством умных часов, а также мгновенные платежи. Так, например, платежи через мобильные приложения позволяют совершить расчет между людьми практически в реальном времени”, — прокомментировал использование наличных денег в Эстонии член правления SEB Айнар Леппанен.