SEB о ситуации на финансовых и пенсионных рынках: за падением однажды последует рост

К тому же людям свойственно приступать к продаже ценных бумаг или к смене пенсионного фонда на менее рискованный, когда падение уже произошло. Никто из нас не знает, настолько глубоким может стать нынешний кризис, однако у нас есть возможность учиться на предыдущих кризисах.

Слово дежавю указывает на ситуацию, в которой мы уже ранее оказывались. Нынешнее падение на финансовых рынках тоже далеко не первое, а у некоторых управляющих портфелями это уже третий крупный кризис.

За последнюю сотню лет было шесть лет, когда крупнейший в мире фондовый рынок США падал более чем на 20%. Ни один из этих кризисов не повлек за собой конец света, и после кризисов рынки восстанавливались. Предприятия продолжали расширяться, инновации продолжали упрощать нашу жизнь, а мировая экономика продолжала расти — за ней в долгосрочной тенденции росли и цены на акции. Пенсионные фонды Эстонии тоже пережили уже ряд крупных и не очень периодов падения, но несмотря на это доходность с начала деятельности остается положительной, и у большинства фондов даже превышает инфляцию.

Финансовые рынки опережают реальную экономику

Если экономические процессы тянутся относительно медленно и инертно, то на финансовых рынках всё происходит очень быстро. Потеря за две недели в 30% происходит быстро, в то время как страх перед коронавирусом в работе предприятий и доходах людей, казалось бы, не очень сильно проявился. Финансовые рынки можно рассматривать как коллективный разум, который пытается заранее оценить происходящее на предприятиях и в более широком плане в экономике в целом. Этот ”коллективный разум” реагирует уже заранее, и этому мозгу свойственна также эмоциональность — часто реагируют эмоционально как вверх, так и вниз.

Поэтому всегда стоит себя спросить, насколько негативный сценарий уже учли финансовые рынки. Грядущая новость, что мировой экономический рост может вследствие коронавируса оказаться в глубоком минусе, не обязательно окажет на акции дополнительное отрицательное воздействие, поскольку все это так или иначе уже предполагали. Квартальный убыток предприятий и обнуление дивидендов может наоборот привести к росту акции, поскольку ведь по сути констатация уже ожидаемого факта не делает эту акцию менее привлекательной.