SEB: неужели фондовые рынки перестали бояться экономического кризиса?

После ”рождественской паники” наблюдалось мощное восстановление фондовых рынков, и уровень индекса S&P 500 сегодня высок как никогда, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Оправдывает ли это реальная экономика?
Фондовый рынок покоряет новые вершины
На прошедшей неделе произошло знаковое событие: самый известный фондовый индекс в мире S&P 500 превысил свой пик 2018 года. Этот факт примечателен ввиду уровня цен на биржевые акции США лишь несколько месяцев назад. Помнится, непосредственно перед Рождеством на финансовых рынках вспыхнула настоящая паника относительно будущего мировой экономики, и в результате сопутствовавшей этому массивной волны продаж тот же индекс S&P 500 потерял к Рождеству 20% от своего прежнего значения. Но после этого движение шло неуклонно вверх, и те, кто сумел инвестировать в индекс в нужный момент, на сегодня приумножили свои активы на целую четверть. Аналогичные изменения происходили также на фондовых рынках Европы и Азии. Индекс STOXX 600, показывающий стоимость 600 крупнейших биржевых предприятий Европы, с Рождества подскочил на 19%, а индекс MSCI Asia, сильно зависящий от китайской экономики, подорожал аж на 29%.
Похоже, эти события подтверждают высказывание, согласно которому фондовые рынки смогли предсказать десять из последних трех экономических кризисов. ”Животные инстинкты”, время от времени овладевающие рынками, не поддаются ни рационализации, ни аргументации, а просто побуждают максимально быстро минимизировать свои потери или максимизировать доходы. Помимо быстрого роста, последним месяцам было присуще и великое спокойствие. Индекс VIX, описывающий волатильность фондового рынка, упал на сверхнизкий уровень, схожий с уровнем 2017 года, что как будто показывает, что страхи относительно будущего мировой экономики исчезли. Неужели реальная экономика действительно фундаментально изменилась?
Китайская экономика выглядит лучше, но переворота в модели роста не случилось
Одна из опасностей на фондовых рынках, т. е. источник самых больших опасений перед Рождеством, — это быстрой спад китайской экономики. Глядя на индекс уверенности менеджеров по закупкам в тех краях, можно действительно заметить более оптимистичный взгляд в будущее, однако сегодня индекс лишь незначительно превышает уровень в 50 пунктов, падение ниже которого указывало бы на экономический спад. Аналитики, более пристально следящие за китайской экономикой, предпринимали попытки охарактеризовать улучшение экономики этой страны при помощи самых неожиданных параметров. В качестве недавнего примера приводились рекордные объемы производства цемента в марте, что показывает уверенность участников экономики относительно крупных инвестиций. С другой стороны, экономический рост, основанный на инвестициях — это как раз то, от чего Китай старается отойти, вместо этого увеличивая потребление. А то, что ставка сбережений в домохозяйствах по-прежнему остается на чудовищном в мировом масштабе уровне в 37%, показывает, что добиться желаемого будет очень нелегко.
Экономика США сохраняет хороший разгон
Экономика Соединенных Штатов не теряет отличного разгона. Согласно только что обнародованным данным, экономика страны продемонстрировала в первом квартале этого года рост, значительно превысивший ожидания — 3,2% в годовом сравнении. За этим стоит, прежде всего, крепкий трудовой рынок: уровень безработицы на данный момент ограничивается показателем всего в 3,8%. И хотя резкий рождественский спад фондовых рынков повлиял и на экономическую уверенность населения, сегодня похоже, что их решимость восстановилась, и в марте розничные продажи США совершили самый мощный скачок вверх с осени 2017 года.
В Европе сохраняется неуверенность
ТОП
В Европе, к сожалению, градус позитивного настроя намного ниже. Прогнозный индекс уверенности менеджеров по закупкам после небольшого подъема в феврале в последние два месяца снова показывает тенденцию к снижению. Это вызвано, прежде всего, негативными ожиданиями промышленных предприятий в отношении будущего, однако и в секторе обслуживания картина не радует. С другой стороны, реальные показатели все-таки улучшились. Хотя продукция обрабатывающей промышленности Германии в месячном сравнении остается на спаде, по сравнению с прошлым периодом темп снижения явно замедлился. А промышленность Италии и Франции за два и три месяца соответственно показывает даже рост. В то же время ясно, что у Европейского центробанка в нынешней ситуации нет возможности ужесточить финансовую политику, и здешняя экономическая среда способна функционировать только при помощи кислородной маски нулевых процентных ставок.