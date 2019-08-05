SEB начинает программу развития, направленную на финтех-компании

”Победители третьего цикла программы смогут выступить на одной из важнейших в Европе конференций start-up и технологий ”Slush”, которая состоится 21 ноября этого года в Хельсинки. Ежегодно ее посещает более 20 000 экспертов. Лучший с площадки конференции ”Slush” получит оплаченный пригласительный на презентацию программы ”Mastercard Start Path” в Нью-Йорке”, — добавил Сийм Леписк.

К участию в третьем туре программы Lighthouse ожидаются прежде всего те предприятия, которые сфокусируются на одном из актуальных для финансовой отрасли направлений:

- Безопасность: аутентификация, идентичность клиентов, предотвращение мошенничества;

- Включенность: решения для микропредприятий, финансовое вовлечение;

- Эффективность: банк как услуга, искусственный интеллект, дигитализация;

- Опыт: решения для торговцев, прием кредитов, интернет вещей (IoT), платежи с помощью браслетов/часов (wearables), дополненная реальность (AR);

- Участие: анализ данных, лояльность, возмещение;

- Платежи: трансграничные платежи, B2B, решения по надзору за платежами.

Чтобы ознакомить с ходом программы и предоставить любому желающему возможность оценить свое участие в проекте, в четверг, 8 августа, с 9:00 до 10:30 в Центре инноваций банка SEB в Риге состоится презентация третьего цикла программы Lighthouse. На мероприятии будут присутствовать представители банка SEB, участники предыдущих циклов программы, а также эксперты фонда венчурного капитала NFT Ventures.

Подать заявку на участие в программе предприятия могут до 12 августа, заполнив анкету.

Дополнительная информация здесь.

Программа Lighthouse впервые стартовала осенью 2018 года в трех регионах, один из которых — в странах Балтии, а два других — в Скандинавии. Первый цикл проходил в Вильнюсе, Стокгольме и Хельсинки, второй — в Таллине, Копенгагене и Осло. В каждом из регионов были отобраны пять предприятий финансовых технологий, которые приняли участие в программе. Балтийским победителем первого цикла стала компания ”Ondato” из Литвы, которая помогает предприятиям обобщать оговоренные законодательством данные. В свою очередь во втором цикле лучшим была признана фирма ”Wallester” из Эстонии, которая предлагает выдачу карт как услугу предприятиям.