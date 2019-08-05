05.08.2019, 12:50

SEB начинает программу развития, направленную на финтех-компании


rus.delfi.ee
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Ärid Lätis
Ärid LätisFoto: Taavi Sepp

SEB совместно с Mastercard и NFT Ventures запускает программу Lighthouse, предназначенную для перспективных финтех-компаний Балтии, чтобы они могли развивать свою продукцию и углублять партнерские отношения с банками и инвесторами. Третий цикл программы Lighthouse пройдет в SEB Латвии, в Риге. Участие в нем бесплатное, подать заявку на участие необходимо до 12 августа. Программа Lighthouse была впервые запущена осенью 2018 года в Вильнюсе, Стокгольме и Хельсинки. Зимой 2019 года программа Lighthouse с успехом прошла в Эстонии, говорится в пресс-релизе.

В рамках программы предприниматели получат возможность сотрудничать с банковскими экспертами, инвесторами и представителями Mastercard, чтобы найти возможности сотрудничества в долгосрочной перспективе. 73% участников предыдущего цикла проекта начали сотрудничество с Mastercard, банками или продолжили сотрудничество между собой.

Руководитель инноваций SEB Сийм Леписк: ”Предприятия ценят эту программу, поскольку она способствует росту их бизнеса. Lighthouse помогает финтех-компаниям стран Балтии быстрее сойтись с клиентами и партнерами, а также найти финансирование. Так, например, победитель таллиннского тура уже этим летом проводит множество встреч с руководителями высшего звена банков и инвесторами из Дании и Норвегии, а также готовится принять участие в одном из важнейших событий в мире финтеха — Money 2020 в Амстердаме”.

”Победители третьего цикла программы смогут выступить на одной из важнейших в Европе конференций start-up и технологий ”Slush”, которая состоится 21 ноября этого года в Хельсинки. Ежегодно ее посещает более 20 000 экспертов. Лучший с площадки конференции ”Slush” получит оплаченный пригласительный на презентацию программы ”Mastercard Start Path” в Нью-Йорке”, — добавил Сийм Леписк.

К участию в третьем туре программы Lighthouse ожидаются прежде всего те предприятия, которые сфокусируются на одном из актуальных для финансовой отрасли направлений:

- Безопасность: аутентификация, идентичность клиентов, предотвращение мошенничества;

- Включенность: решения для микропредприятий, финансовое вовлечение;

- Эффективность: банк как услуга, искусственный интеллект, дигитализация;

- Опыт: решения для торговцев, прием кредитов, интернет вещей (IoT), платежи с помощью браслетов/часов (wearables), дополненная реальность (AR);

- Участие: анализ данных, лояльность, возмещение;

- Платежи: трансграничные платежи, B2B, решения по надзору за платежами.

Чтобы ознакомить с ходом программы и предоставить любому желающему возможность оценить свое участие в проекте, в четверг, 8 августа, с 9:00 до 10:30 в Центре инноваций банка SEB в Риге состоится презентация третьего цикла программы Lighthouse. На мероприятии будут присутствовать представители банка SEB, участники предыдущих циклов программы, а также эксперты фонда венчурного капитала NFT Ventures.

Подать заявку на участие в программе предприятия могут до 12 августа, заполнив анкету.

Дополнительная информация здесь.

ТОП

Программа Lighthouse впервые стартовала осенью 2018 года в трех регионах, один из которых — в странах Балтии, а два других — в Скандинавии. Первый цикл проходил в Вильнюсе, Стокгольме и Хельсинки, второй — в Таллине, Копенгагене и Осло. В каждом из регионов были отобраны пять предприятий финансовых технологий, которые приняли участие в программе. Балтийским победителем первого цикла стала компания ”Ondato” из Литвы, которая помогает предприятиям обобщать оговоренные законодательством данные. В свою очередь во втором цикле лучшим была признана фирма ”Wallester” из Эстонии, которая предлагает выдачу карт как услугу предприятиям.

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