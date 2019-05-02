02.05.2019, 09:42

SEB: на летних ярмарках торговые предприятия предпочитают использовать смарт-терминалы

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Kaardimakse
KaardimakseFoto: Priit Simson

На летних ярмарках и других мероприятиях под открытым небом торговые предприятия все чаще используют смарт-терминалы, поскольку люди предпочитают расплачиваться карточкой. Смарт-терминал, который легко помещается в кармане, работает через смартфон или планшетный компьютер, позволяя таким образом принимать платежи карточками в любом месте, где есть мобильный интернет.

”Смарт-терминалы нравятся как продавцам, так и их клиентам. Терминал принимает как карточки, снабженные чипом, так и бесконтактные карточки. Современный терминал, работающий на базе смарт-приложения, экологичен, потому что квитанция об оплате карточкой отправляется в электронной форме на адрес э-почты клиента. Для небольших торговых предприятий смарт-терминал — решение более выгодное, чем обычный терминал”, — прокомментировал руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.

Смарт-терминал SEB работает через bluetooth-подключение в мобильных телефонах системы Android и iOS или в планшетных компьютерах, в которые можно легко загрузить необходимое для использования смарт-терминала приложение. ”Сегодня технологии развиваются быстро, так что целесообразнее взять смарт-терминал в аренду, чтобы как используемое оборудование, так и программное обеспечение соответствовали современным условиям и были максимально безопасными”, — добавил Леппянен.

Для того чтобы использовать смарт-терминал, торговому предприятию необходимо заключить договор с SEB и иметь в своем распоряжении смартфон системы iOS или Android либо планшетный компьютер. Терминал можно взять в банке в аренду на нужный период, ежемесячная плата составляет 8 евро.

Леппянен добавил также: ”Эстоноземельцам свойственна предприимчивость, и особенно на крупных летних мероприятиях, ярмарках торговые предприятия стремятся предлагать своим клиентам наиболее удобные возможности оплаты. Возможность оплаты карточкой дает импульс обороту предпринимателя, поскольку средний размер платежа карточкой значительно выше, чем при оплате наличными”.

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