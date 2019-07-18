SEB: молодежь все чаще предпочитает проходить летнюю практику
Как показали результаты опроса, проведенного банком SEB среди молодежи весной 2019 года, молодые люди всё выше ценят возможность проходить практику. 69% молодого поколения использовали возможности прохождения практики во время учебы. Почти 85% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подтвердили, что практика является отличным способом получить профессиональный опыт и проверить, действительно ли подходит выбранная профессия. Использование возможностей прохождения практики, а также оценка ее пользы сильно возросли по сравнению с предыдущими годами.
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