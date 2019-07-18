18.07.2019, 20:30

SEB: молодежь все чаще предпочитает проходить летнюю практику


rus.delfi.ee
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Rekordiliselt soe ilm Tartus 09.04.18
Rekordiliselt soe ilm Tartus 09.04.18Foto: Anni Õnneleid

Как показали результаты опроса, проведенного банком SEB среди молодежи весной 2019 года, молодые люди всё выше ценят возможность проходить практику. 69% молодого поколения использовали возможности прохождения практики во время учебы. Почти 85% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подтвердили, что практика является отличным способом получить профессиональный опыт и проверить, действительно ли подходит выбранная профессия. Использование возможностей прохождения практики, а также оценка ее пользы сильно возросли по сравнению с предыдущими годами.

По мнению молодых людей, практика дает прекрасную возможность наладить отношения с потенциальным работодателем, пообщаться с профессионалами в своей области и ежедневно углублённо практиковать свою профессию, что подтвердили более 60% респондентов.

”Молодежь планирует как можно раньше познакомиться со своим будущим работодателем и активно ищет работу. Это показывает и наш опыт предыдущего года, когда по окончании прохождения летней практики в SEB каждый четвёртый практикант продолжил работать в банке на постоянной основе. Амбициозные, яркие и целеустремленные молодые коллеги приветствуются практически в каждой команде. Сегодня это особенно актуально, когда найти хорошего работника на рынке труда стало довольно проблематично”, — сказал директор дивизиона персонала и обучения SEB Тыну Сепп, комментируя популярность прохождения практики.

”Успешное прохождение практики способствует формированию профессиональной уверенности молодых людей и повышает их мотивацию развиваться в будущем. Всё это уже напрямую связано как с социальным, так и с экономическим успехом, к которым, вне всяких сомнений, стремится каждый юный профессионал”, — добавил Тыну Сепп.

Результаты опроса SEB подтверждают также тот факт, что ожидания молодых людей в отношении их будущих доходов возрастают пропорционально их профессиональному опыту и возрасту. Самые низкие ожидания в отношении заработной платы характерны для людей в возрасте от 18 до 19 лет, из которых только 11% считают, что они могут зарабатывать более 1000 евро в месяц. В своей способности зарабатывать более 1000 евро в месяц убеждены 32% молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет, и 71% молодых людей в возрасте от 23 до 25 лет.

Банк SEB провел опрос среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет весной 2019 года, в опросе приняли участие 604 человека. Опрос проводился в среде онлайн, параллельно с Эстонией были опрошены также молодые люди в Латвии и Литве.

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