SEB: молодежь все чаще предпочитает проходить летнюю практику

По мнению молодых людей, практика дает прекрасную возможность наладить отношения с потенциальным работодателем, пообщаться с профессионалами в своей области и ежедневно углублённо практиковать свою профессию, что подтвердили более 60% респондентов.

”Молодежь планирует как можно раньше познакомиться со своим будущим работодателем и активно ищет работу. Это показывает и наш опыт предыдущего года, когда по окончании прохождения летней практики в SEB каждый четвёртый практикант продолжил работать в банке на постоянной основе. Амбициозные, яркие и целеустремленные молодые коллеги приветствуются практически в каждой команде. Сегодня это особенно актуально, когда найти хорошего работника на рынке труда стало довольно проблематично”, — сказал директор дивизиона персонала и обучения SEB Тыну Сепп, комментируя популярность прохождения практики.

”Успешное прохождение практики способствует формированию профессиональной уверенности молодых людей и повышает их мотивацию развиваться в будущем. Всё это уже напрямую связано как с социальным, так и с экономическим успехом, к которым, вне всяких сомнений, стремится каждый юный профессионал”, — добавил Тыну Сепп.