SEB: люди готовы брать на себя большую ответственность за свои пенсионные доходы

Опрос SEB показал, что если II пенсионная ступень станет добровольной, то по состоянию на сегодняшний день 53 процента проживающих в Эстонии потребителей предпочли бы инвестировать во II пенсионную ступень. Планирующие покинуть ступень говорят, что им необходим совет в плане инвестиций, поскольку они не уверенны в своих инвестиционных навыках. Уверенно в сфере инвестиций себя чувствует только десятая часть тех, кто планирует выйти из второй ступени.
”Мы хотели бы, чтобы накапливающие к пенсии люди поняли — чем больше сбережений у человека, тем больнее может быть выход из системы, и тем серьезнее стоит рассматривать этот вопрос. Важным фактором является также то, что на сегодняшний день активы II пенсионной ступени являются единственным финансовым буфером для многих жителей Эстонии, и ликвидация этих сбережений особенно больно ударит по тем, кто в ближайшем будущем планирует выйти на пенсию. В итоге, в нынешней ситуации, когда закон еще не принят окончательно, разумно рекомендовать людям обратиться за советом в банк и составить четкую картину своих пенсионных накоплений и планов”, — добавил Шамардин.
В опросе, проведенном в октябре 2019 года, приняли участие более 800 клиентов пенсионных фондов SEB второй ступени.
Вчера, 28 ноября, эксперты SEB в области пенсионных накоплений Пеэтер Шамардин и Эндрико Вырклаэв дали первичный обзор влияния пенсионной реформы и поделились основными советами на тему.
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