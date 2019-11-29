SEB: люди готовы брать на себя большую ответственность за свои пенсионные доходы

Чуть более половины респондентов заверили, что продолжат накапливать во II пенсионную ступень, и только 11 процентов желающих выйти из второй ступени сообщили, что воспользуются деньгами для покрытия повседневных нужд.

По оценке банка SEB, все указанные альтернативы могут быть верными. Всё зависит от того, каков размер пенсионных активов человека, каков его временной горизонт выхода на пенсию, и каковы ожидания в отношении пенсионных доходов.

Как показали результаты опроса банка SEB, к концу 2019 года отношение к пенсионным накоплениям достигло того этапа, когда люди отчетливее, чем когда бы то ни было осознают, что необходимо самостоятельно копить к пенсии, а не надеяться на помощь государства или системы.

”Надеемся, что пенсионная реформа побудит больше людей предпринимать реальные шаги, чтобы обеспечить себе накопления к пенсии, поскольку уже сегодня наши опросы показывают: 75 процентов людей придерживаются мнения, что государство не обеспечит им достаточной пенсии. И в данном случае мы можем только приветствовать большую свободу, которую привнесёт на рынок новая пенсионная реформа, а также готовность людей брать на себя большую ответственность за свою пенсию. Одновременно с тем, крайне важно понять, для кого в свете грядущей пенсионной реформы выход из системы будет хорошей альтернативой, а кому стоит серьезно взвесить это решение”, — сказал руководитель по развитию бизнеса в SEB Varahaldus Пеэтер Шамардин.