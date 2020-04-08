08.04.2020, 11:46

SEB: коммерческие предприятия, работающие во время чрезвычайного положения, все чаще спрашивают у банка мобильные платежные терминалы


EST
SEB
SEB Foto: Kretel Kuusk

Для того, чтобы адаптироваться к чрезвычайному положению, многие предприятия пересматривают свою коммерческую деятельность. Некоторые компании, до сих пор занимавшиеся оптовой продажей, начали продажу напрямую конечному клиенту, торгуя на вынос или доставляя заказ на дом, а другие либо уже перевели свою торговлю в онлайн-формат, либо готовятся к этому. В обоих случаях банк получает запросы на платежные решения, которые позволили бы продолжать бизнес.

По словам руководителя сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнара Леппянена, предлагаемое клиенту платежное решение должно в любом случае соответствовать характеру конкретного бизнеса, несмотря на то, временная ли это ситуация или же постоянное направление деятельности.

”Банки могут предложить широкий выбор платежных терминалов, подходящих под любые потребности и форматы обслуживания. Очевидно, что самое гибкое и недорогое решение — смарт-терминал, работающий через приложение для смартфона. Такое решение подойдет, прежде всего торговцам с небольшим количеством транзакций, клиенты которых не ждут в очереди”, — объяснил Леппянен.

Мобильные платежные терминалы подходят, например, курьерам, мобильным торговым точкам, это намного более гибкое решение по сравнению с обычными терминалами. ”В последние недели мы наблюдаем, что многие предприятия поменяли свои стационарные терминалы на мобильные, чтобы создать возможность покупки и за пределами обычного места продажи или магазина. Это совершенно понятно, учитывая, что покупатели предпочитают заказывать товары на дом”, — добавил Леппянен.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: