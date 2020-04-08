SEB: коммерческие предприятия, работающие во время чрезвычайного положения, все чаще спрашивают у банка мобильные платежные терминалы

По словам руководителя сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнара Леппянена, предлагаемое клиенту платежное решение должно в любом случае соответствовать характеру конкретного бизнеса, несмотря на то, временная ли это ситуация или же постоянное направление деятельности.

”Банки могут предложить широкий выбор платежных терминалов, подходящих под любые потребности и форматы обслуживания. Очевидно, что самое гибкое и недорогое решение — смарт-терминал, работающий через приложение для смартфона. Такое решение подойдет, прежде всего торговцам с небольшим количеством транзакций, клиенты которых не ждут в очереди”, — объяснил Леппянен.

Мобильные платежные терминалы подходят, например, курьерам, мобильным торговым точкам, это намного более гибкое решение по сравнению с обычными терминалами. ”В последние недели мы наблюдаем, что многие предприятия поменяли свои стационарные терминалы на мобильные, чтобы создать возможность покупки и за пределами обычного места продажи или магазина. Это совершенно понятно, учитывая, что покупатели предпочитают заказывать товары на дом”, — добавил Леппянен.

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