SEB: каждая четвертая встреча с банком проводится по видеосвязи

Число видеозвонков, произведенных в SEB с января 2019 года, увеличилось более чем вдвое. С начала года состоялось в общей сложности несколько тысяч видеозвонков между банком и клиентами. Видеозвонки пользуются популярностью как среди частных, так и среди бизнес-клиентов.
”Сейчас в Эстонии каждая четвертая встреча в SEB с клиентом производится по видеосвязи, и популярность этой услуги стала расти именно сейчас, с начала 2019 года. В целом, мы видим рост популярности видеозвонков также в Латвии и Литве, но в Эстонии рост в этой сфере сильнее всего”, — прокомментировал результат Эстонии руководитель дигитальных продаж SEB в странах Балтии Эдвард Ребане.
С помощью видеозвонка клиенты банка могут получить видеоконсультацию, открыть счет для своего ребенка и заказать для него банковскую карту, а также решить вопросы, связанные со своим бизнесом. Видеозвонок позволяет быстро и удобно связаться со своим банком даже в нерабочее время, и доступен для клиентов, находящихся как в Эстонии, так и за рубежом.