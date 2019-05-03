SEB: каждая четвертая встреча с банком проводится по видеосвязи

”Сейчас в Эстонии каждая четвертая встреча в SEB с клиентом производится по видеосвязи, и популярность этой услуги стала расти именно сейчас, с начала 2019 года. В целом, мы видим рост популярности видеозвонков также в Латвии и Литве, но в Эстонии рост в этой сфере сильнее всего”, — прокомментировал результат Эстонии руководитель дигитальных продаж SEB в странах Балтии Эдвард Ребане.

С помощью видеозвонка клиенты банка могут получить видеоконсультацию, открыть счет для своего ребенка и заказать для него банковскую карту, а также решить вопросы, связанные со своим бизнесом. Видеозвонок позволяет быстро и удобно связаться со своим банком даже в нерабочее время, и доступен для клиентов, находящихся как в Эстонии, так и за рубежом.