SEB и Союз э-торговли проводят конференцию по электронной коммерции

”Если в Эстонии новые торговые центры только открывают свои двери, то в США у 15 процентов торговых центров 10 процентов пустой торговой площади. Бизнес переходит из магазина в интернет, и в развитых странах рост электронной коммерции достигает 25 процентов годовых, быстро развиваясь и в странах Балтии. В данной сфере необходимо быстро закрепиться как коммерсантам, так и предлагающим платежные услуги компаниям", — разъясняет цели конференции руководитель сферы безналичного расчета и платежных систем Балтийской цифровой стратегии Меэлис Нурк. "На конференции мы рассмотрим мировые тенденции и перспективы в данной области, а также как в ней в преуспеть”, — добавил Нурк.

Считается, что наивысшего уровня э-торговля достигла в США, Великобритании, Южной Корее и Швеции. Если в Швеции по данным 2017 года доля э-коммерции в сфере продажи продуктов питания составила только два процента, то в Великобритании — восемь, а в Южной Корее — целых 20.