SEB и Союз э-торговли проводят конференцию по электронной коммерции

Электронная коммерция — это быстро развивающаяся сфера, которая, переходя границы и поглощая инвестиции, требует инноваций и долгосрочного видения будущего. Темы торговли в новом веке обсуждаются на организованной SEB и Союзом э-торговли Эстонии конференции ”Балтийский форум э-коммерции 2019” в Котле культуры в Таллинне во вторник, 5 марта, значится в пресс-релизе.
”Если в Эстонии новые торговые центры только открывают свои двери, то в США у 15 процентов торговых центров 10 процентов пустой торговой площади. Бизнес переходит из магазина в интернет, и в развитых странах рост электронной коммерции достигает 25 процентов годовых, быстро развиваясь и в странах Балтии. В данной сфере необходимо быстро закрепиться как коммерсантам, так и предлагающим платежные услуги компаниям", — разъясняет цели конференции руководитель сферы безналичного расчета и платежных систем Балтийской цифровой стратегии Меэлис Нурк. "На конференции мы рассмотрим мировые тенденции и перспективы в данной области, а также как в ней в преуспеть”, — добавил Нурк.
Считается, что наивысшего уровня э-торговля достигла в США, Великобритании, Южной Корее и Швеции. Если в Швеции по данным 2017 года доля э-коммерции в сфере продажи продуктов питания составила только два процента, то в Великобритании — восемь, а в Южной Корее — целых 20.
Среди Балтийских стран доля э-коммерции в Эстонии явно больше, чем в Латвии или Литве.
Своими историями успеха и рекомендациями на конференции поделятся международные профи в своей области из Google, Rovio, E-Maxima и многие другие. Подробная программа здесь.