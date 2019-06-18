SEB: доплата кредитополучателю не решит проблемы Европы

Как может быть, что за взятие кредита государству доплачивают, и кто покупатели таких облигаций? Причина кроется в нынешней денежной политике центробанков. Если средний эстонец кручинится о том, что банки не хотят платить никаких процентов за лежащие на срочном вкладе деньги, то для банков ситуация еще сложнее, а именно: банковские счета коммерческих банков, в свою очередь, находятся в центробанке. Но Европейский центральный банк посчитал, что в нынешней экономической ситуации банки должны быть мотивированы для поддержания роста экономики ссужать деньги и ”наказывает” их за хранение денег на счету центробанка отрицательной процентной ставкой в размере целых −0,4%. И так как по причине различных требований к капиталу и ликвидности банки не могут ссудить все деньги сразу, они и выискивают возможности, как разместить их по возможности безопасно и доступно. На фоне −0,4% процентная ставка эстонских государственных облигаций в −0,19% выглядит куда привлекательнее.

На облигации с отрицательной процентной ставкой тоже можно заработать

Более сообразительные инвесторы заметили, что даже при покупке облигации с отрицательной процентной ставкой на этом можно заработать деньги. Это возможно в ситуации, если процентные ставки на рынке снизятся еще больше. Для иллюстрации: купив облигацию в 1000 евро, за которую государство обещает выплатить 990 евро, инвестор теряет 10 евро. Но после этого процентные ставки на рынке падают еще больше, и в ходе следующей эмиссии государство обещает выплатить за 1000-евровую облигацию лишь 980 евро. И если теперь инвестор выставляет облигацию на продажу, кто-то может купить ее за 1009 евро, что позволяет все-таки ”выиграть” по сравнению с условиями новой эмиссии. Таким образом первый инвестор заработает целых 9 евро прибыли.

При нынешнем экономическом климате подобный сценарий кажется весьма вероятным. Европейский центральный банк при формировании своей денежной политики руководствуется инфляцией Еврозоны, которая в мае ограничилась показателем всего лишь в 1,2% − намного ниже установленной планки в 2%. Базовая инфляция, не включающая волатильные цены на топливо и пищевые продукты, в мае составляла всего 0,8%. И Европейский центральный банк уже подтвердил, что готов использовать ”любые средства из арсенала”, чтобы облегчить спад, постигший экономику Европы. В качестве возможных мер не исключены ни продолжение программы покупки облигаций, завершившейся в прошлом году, ни дальнейшие снижения процентной ставки.

Отрицательная процентная ставка не решит проблемы Европы

Решение проблем Еврозоны при помощи одних только дешевых кредитных средств все больше выглядит как нежизнеспособная мера. Скорее, это может, наоборот, усугубить их. Большая часть Европы страдает сегодня от слабого роста производительности, и выгодная ссуда от этой беды не спасет. Скачков роста в производительности ждут, прежде всего, от начинающих предприятий, финансирование которых происходит через основной капитал, вложенный инвесторами, а не через банковские ссуды. Европейские истории успеха в этой области, к сожалению, бледноваты. Давним предприятиям с устаревшими бизнес-моделями такие выгодные кредитные условия, конечно, помогут продержаться на плаву. Некоторых из них более высокие процентные ставки могли бы довести до банкротства и сокращений, что оставило бы привыкших к благополучию европейцев у разбитого корыта. Но, увы, история экономики показывает, что новые бизнес-идеи возникают именно тогда, когда людям плохо и некомфортно. Европа сегодня предпочитает этому комфортную стагнацию.