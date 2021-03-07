SEB: чувство экономической уверенности малого бизнеса упало до уровня трехлетней давности

”Предыдущий опрос, который проводился до коронакризиса, выявил самый высокий уровень оптимизма среди эстонских малых и средних предприятий за последние шесть лет, поскольку в то время снижение оборота прогнозировала примерно десятая часть опрошенных предприятий. Однако, как известно, в 2020 году реальность оказалась совсем другой, и многим секторам экономики пришлось бороться за выживание. В новом исследовании нынешние прогнозы оборота соответствуют уровню трехлетней давности. Однако нужно учесть, что исследование BBO проводилось в декабре, когда распространение коронавируса и связанные с этим ограничения были менее масштабными”, — говорит Татьяна Вакуленко, руководитель сегмента МСП SEB Bank.
По словам Вакуленко, положительно то, что, несмотря на прошлогодний экономический спад, количество предприятий, ожидающих роста оборота, больше тех, что прогнозируют спад.
В этом году наибольшее снижение оборота прогнозируют МСП сферы гостиничного хозяйства и общественного питания (36%), за которыми следуют транспорт и логистика (29%), сектор культуры и развлечений и строительный сектор (оба по 28%). Истинные оптимисты, то есть МСП, которые в этом году ожидают роста оборота более чем на 15%, работают по большей части в секторах промышленности, торговли и строительства (всего 14% респондентов). ”Согласно исследованию, сигналы со стороны строительных компаний противоречивы: одни МСП испытывают подавленность, а другие видят в сложившейся ситуации возможности”, — комментирует Вакуленко.
По сравнению с другими странами Балтии, эстонские МСП настроены более оптимистично, поскольку Латвия прогнозирует в этом году снижение оборота на 31 процент, а Литва на 35 процентов, что является самым низким показателем в обеих странах с 2015 года.
Влияние COVID-19 на оборот очевидно, но по-прежнему тревожит высокая налоговая нагрузка
Как ожидается, кризис COVID-19 станет в этом году самым большим препятствием для роста оборота МСП, влияние которого по пятибалльной шкале предприниматели оценивают в 3,4 балла. За этим следует высокая налоговая нагрузка (3.1), проблемы с поиском рынка для своих товаров и услуг (2.8), обременительные законодательные требования и чрезмерная бюрократия (2.7). Проблемы в разработке продуктов или технологий (2.1), недостаточная квалификация сотрудников и трудности с поиском иностранных партнеров или выходом на зарубежные рынки оказывают незначительное влияние (оба по 2.2 балла).
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