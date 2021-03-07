07.03.2021, 16:30

SEB: чувство экономической уверенности малого бизнеса упало до уровня трехлетней давности

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Palgakärped
PalgakärpedFoto: Argo Ingver

Согласно проведенному SEB исследованию Baltic Business Outlook (BBO), в этом году 23 процента малых и средних предприятий (МСП) Эстонии прогнозируют снижение оборота, однако 11 процентов считают, что в этом году оборот увеличится более чем на 15 процентов. Исходя их этих показателей, чувство экономической уверенности МСП упало до уровня трехлетней давности.

”Предыдущий опрос, который проводился до коронакризиса, выявил самый высокий уровень оптимизма среди эстонских малых и средних предприятий за последние шесть лет, поскольку в то время снижение оборота прогнозировала примерно десятая часть опрошенных предприятий. Однако, как известно, в 2020 году реальность оказалась совсем другой, и многим секторам экономики пришлось бороться за выживание. В новом исследовании нынешние прогнозы оборота соответствуют уровню трехлетней давности. Однако нужно учесть, что исследование BBO проводилось в декабре, когда распространение коронавируса и связанные с этим ограничения были менее масштабными”, — говорит Татьяна Вакуленко, руководитель сегмента МСП SEB Bank.

По словам Вакуленко, положительно то, что, несмотря на прошлогодний экономический спад, количество предприятий, ожидающих роста оборота, больше тех, что прогнозируют спад.

В этом году наибольшее снижение оборота прогнозируют МСП сферы гостиничного хозяйства и общественного питания (36%), за которыми следуют транспорт и логистика (29%), сектор культуры и развлечений и строительный сектор (оба по 28%). Истинные оптимисты, то есть МСП, которые в этом году ожидают роста оборота более чем на 15%, работают по большей части в секторах промышленности, торговли и строительства (всего 14% респондентов). ”Согласно исследованию, сигналы со стороны строительных компаний противоречивы: одни МСП испытывают подавленность, а другие видят в сложившейся ситуации возможности”, — комментирует Вакуленко.

По сравнению с другими странами Балтии, эстонские МСП настроены более оптимистично, поскольку Латвия прогнозирует в этом году снижение оборота на 31 процент, а Литва на 35 процентов, что является самым низким показателем в обеих странах с 2015 года.

Влияние COVID-19 на оборот очевидно, но по-прежнему тревожит высокая налоговая нагрузка


Как ожидается, кризис COVID-19 станет в этом году самым большим препятствием для роста оборота МСП, влияние которого по пятибалльной шкале предприниматели оценивают в 3,4 балла. За этим следует высокая налоговая нагрузка (3.1), проблемы с поиском рынка для своих товаров и услуг (2.8), обременительные законодательные требования и чрезмерная бюрократия (2.7). Проблемы в разработке продуктов или технологий (2.1), недостаточная квалификация сотрудников и трудности с поиском иностранных партнеров или выходом на зарубежные рынки оказывают незначительное влияние (оба по 2.2 балла).

”Приятно видеть, что МСП удовлетворены навыками своих сотрудников и их способностью к технологическому развитию. Однако налоговое бремя на протяжении многих лет воспринималось МСП как одна из самых больших проблем в их деятельности. Это тесно связано с обременительными законодательными требованиями и чрезмерной бюрократией, поскольку некоторым сотрудникам предприятия приходится работать с налогами и законами за счет основного рабочего времени, а нанять бухгалтера на полную ставку для предприятия было бы слишком дорого. Однако значимость проблемы налоговой нагрузки с годами постоянно уменьшалась, и в год коронакризиса она впервые оказалась не самой животрепещущей”, — отмечает Вакуленко.

Исследование SEB проводилось в декабре 2020 года. В проведенном в странах Балтии исследовании приняли участие 3 071 предприятий-респондентов, 1 019 из них — эстонские компании. Численность сотрудников 86 процентов предприятий-участников исследования составляла до 10 человек.

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