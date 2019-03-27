SEB: cельскохозяйственные предприятия смотрят с оптимизмом на рост оборота

”Исследование SEB отражает отличную уверенность во всех сферах деятельности. Сельскохозяйственный сектор выделяется самой большой долей оптимистов: 19% принявших участие в опросе считают, что оборот их компании вырастет в этом году более чем на 15 процентов, а следующие позиции — у строительного (15%) и торгового секторов (14%), — прокомментировал руководитель сектора розничного банковского дела SEB Pank Айнар Леппянен.

— Наиболее оптимистично в сельскохозяйственном секторе настроены компании, на которые прошлогодняя засуха оказала наименьшее влияние. Чувство уверенности вселяет и то обстоятельство, что многие занятые в сельском хозяйстве МСП в последние годы много инвестировали, в том числе в экологичное производство, поэтому собственные товары продаются”, — добавил Леппянен.

Доля оптимистов меньше всего — в сфере экономики и питания, а также в транспорте и логистике, в которых прогнозы роста оборота, превышающего 15%, строят 7% МСП. В итоге значительных межсекторальных различий не наблюдается.

В Латвии и Литве оптимизм преобладает в административной сфере и обслуживании, 14% и 18% соответственно. Больше всего пессимистов в Латвии — в секторе размещения и питания (23%), а в Литве — в сфере образования и здравоохранения (16%).