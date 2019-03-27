SEB: cельскохозяйственные предприятия смотрят с оптимизмом на рост оборота

Согласно исследованию SEB ”Барометр экономики Эстонии” (Baltic Business Outlook), сельскохозяйственный сектор Эстонии испытывает наибольший оптимизм в сфере малых и средних предприятий (МСП).
”Исследование SEB отражает отличную уверенность во всех сферах деятельности. Сельскохозяйственный сектор выделяется самой большой долей оптимистов: 19% принявших участие в опросе считают, что оборот их компании вырастет в этом году более чем на 15 процентов, а следующие позиции — у строительного (15%) и торгового секторов (14%), — прокомментировал руководитель сектора розничного банковского дела SEB Pank Айнар Леппянен.
— Наиболее оптимистично в сельскохозяйственном секторе настроены компании, на которые прошлогодняя засуха оказала наименьшее влияние. Чувство уверенности вселяет и то обстоятельство, что многие занятые в сельском хозяйстве МСП в последние годы много инвестировали, в том числе в экологичное производство, поэтому собственные товары продаются”, — добавил Леппянен.
Доля оптимистов меньше всего — в сфере экономики и питания, а также в транспорте и логистике, в которых прогнозы роста оборота, превышающего 15%, строят 7% МСП. В итоге значительных межсекторальных различий не наблюдается.
В Латвии и Литве оптимизм преобладает в административной сфере и обслуживании, 14% и 18% соответственно. Больше всего пессимистов в Латвии — в секторе размещения и питания (23%), а в Литве — в сфере образования и здравоохранения (16%).
В 2018 году экономический рост стран Балтии был одним из самых быстрых в Европе, и рост зарплат и внутреннего спроса заметно повысил экономическую уверенность МСП Эстонии, Латвии и Литвы в текущем хозяйственному году.
Оптимизм преобладал среди МСП Эстонии, 92% которых ожидает роста оборота в нынешнем году, что является самым высоким показателем за последние пять лет. В Латвии их доля составляет 89%, в Литве — 87%, так что в зависимости от страны доля МСП, боящихся спада оборота, уменьшилась до 10%.
Уже седьмой год подряд SEB Grupp проводит исследование ”Барометр предпринимательства стран Балтии” (Baltic Business Outlook), по результатам которого выявляют ожидания малых и средних предприятий (МСП) на начавшийся хозяйственный год. В проведенном в конце декабря прошлого года опросе приняли участие около 4500 МСП стран Балтии.