SEB: бизнес-клиенты при покупках в интернете предпочитают виртуальную карточку ввиду ее безопасности

Виртуальная карточка действует 40 дней, в течение которых клиент может совершать необходимые покупки. По истечении срока действия карточка больше не работает, тем самым сводя к минимуму возможности мошенничества. Разумеется, по окончании срока действия клиент может заказать новую виртуальную карточку. Выбор в пользу столь удобного и безопасного решения сделали многие бизнес-клиенты, делающие покупки или совершающие оплату по электронным каналам.

По данным SEB, в эстонской интернет-торговле просматривается четкая тенденция роста, и, к примеру, по сравнению с 2017 годом объем интернет-покупок при помощи банковской карточки вырос на сегодня более чем на 50 процентов. ”К счастью, наряду с развитием интернет-торговли возросла и осведомленность людей о безопасных покупках и способах оплаты. А виртуальная карточка, своим ограниченным сроком действия помогающая обеспечивать безопасность интернет-покупок, набрала еще большую популярность среди клиентов именно в условиях чрезвычайного положения”, — прокомментировал руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен. К примеру, в годовом сравнении в марте было оформлено почти вдвое больше виртуальных карточек для бизнес-клиентов, чем за тот же период прошлого года.

Статистика SEB показывает, что бизнес-клиенты в основном используют виртуальную карточку для взаиморасчетов между предприятиями, к примеру, для оплаты рекламы в социальных сетях. Виртуальную карточку SEB можно оформить в интернет-банке, она будет сразу готова к использованию.

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