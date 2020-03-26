26.03.2020, 09:10
Счастливый житель Эстонии выиграл 170 000 евро в Vikinglotto
При розыгрыше Vikinglotto в среду на местном эстонском уровне 5+1 один игрок получил 169 944,10 евро, сообщает Eesti Loto.
При розыгрыше Vikinglotto в среду на местном эстонском уровне 5+1 один игрок получил 169 944,10 евро, сообщает Eesti Loto.
Выигрышный билет был приобретен в интернете.
Джекпот Bingo loto не был разыгран, поэтому предполагаемая сумма выигрыша на следующую неделю выросла до 740 000 евро.
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