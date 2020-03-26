Счастливый житель Эстонии выиграл 170 000 евро в Vikinglotto

rus.delfi.ee EST

Foto: Madis Veltman

При розыгрыше Vikinglotto в среду на местном эстонском уровне 5+1 один игрок получил 169 944,10 евро, сообщает Eesti Loto.