07.01.2021, 09:10
Счастливчик выиграл в Vikinglotto более 94 000 евро
6 января Vikinglotto сделало одного эстоноземельца на 94 тысячи евро богаче.
6 января Vikinglotto сделало одного эстоноземельца на 94 тысячи евро богаче.
Выигрышный билет был куплен в R-kiosk на заправке Neste в Лаагри. Счастливчик выиграл на уровне 5+1 94 082,50 евро.
В первый раз в Vikinglotto был разыгран еженедельный местный дополнительный выигрыш в 10 000 евро — его получил игрок, который приобрел билет в магазине Merimetsa Selver 3 января
Вчерашние выигрышные номера: 3, 5, 14, 22, 32, 41; дополнительный номер: 1.
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