Счастливчик выиграл в Vikinglotto более 94 000 евро

Выигрышный билет был куплен в R-kiosk на заправке Neste в Лаагри. Счастливчик выиграл на уровне 5+1 94 082,50 евро.

В первый раз в Vikinglotto был разыгран еженедельный местный дополнительный выигрыш в 10 000 евро — его получил игрок, который приобрел билет в магазине Merimetsa Selver 3 января

Вчерашние выигрышные номера: 3, 5, 14, 22, 32, 41; дополнительный номер: 1.