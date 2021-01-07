07.01.2021, 09:10

Счастливчик выиграл в Vikinglotto более 94 000 евро


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Lotopiletid
LotopiletidFoto: Margus Pahv

6 января Vikinglotto сделало одного эстоноземельца на 94 тысячи евро богаче.

Выигрышный билет был куплен в R-kiosk на заправке Neste в Лаагри. Счастливчик выиграл на уровне 5+1 94 082,50 евро.

В первый раз в Vikinglotto был разыгран еженедельный местный дополнительный выигрыш в 10 000 евро — его получил игрок, который приобрел билет в магазине Merimetsa Selver 3 января

Вчерашние выигрышные номера: 3, 5, 14, 22, 32, 41; дополнительный номер: 1.

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