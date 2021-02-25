25.02.2021, 07:25

Счастливчик выиграл в Vikinglotto 452 612 евро

 (6)
EST 7
Raha, rahatähed
Foto on illustreeriv.Foto: Tiit Blaat

Вчера состоялся очередной розыгрыш Vikinglotto и игрок из Эстонии комбинацией 6+0 выиграл 452 611,60 евро.

Счастливый билет был куплен в интернете.

Джекпот вчера не разыгрывался.

В июле прошлого года другой счастливчик сорвал в Vikinglotto самый большой выигрыш в истории Эстонии — 10,8 млн евро.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: