Счастливчик выиграл в Bingo loto более 380 000 евро! Билет был куплен в магазине Grossi
Удачливый игрок в лотерею выиграл в Bingo loto 380 137 евро.
Удачливый игрок в лотерею выиграл в Bingo loto 380 137 евро.
Во вчерашнем розыгрыше Bingo loto разыграли джекпот Bingo loto, потому что с сегодняшнего дня меняется игра Bingo loto. Сумма выигрыша составила 380 137,10 евро, и победителем стал игрок в лотерею, который купил выигрышный билет на два игровых поля вчера в Тапа, в магазине Grossi.
С 1 августа игра Bingo loto проходит по новым правилам. В обновленном Bingo loto прибавилось две новых возможности выигрыша и в два раза больший минимальный гарантированный джекпот, который растет быстрее, чем раньше.
Стоимость одного игрового поля — 2 евро. Раньше она была 1 евро.
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