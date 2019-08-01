Счастливчик выиграл в Bingo loto более 380 000 евро! Билет был куплен в магазине Grossi

Во вчерашнем розыгрыше Bingo loto разыграли джекпот Bingo loto, потому что с сегодняшнего дня меняется игра Bingo loto. Сумма выигрыша составила 380 137,10 евро, и победителем стал игрок в лотерею, который купил выигрышный билет на два игровых поля вчера в Тапа, в магазине Grossi.

С 1 августа игра Bingo loto проходит по новым правилам. В обновленном Bingo loto прибавилось две новых возможности выигрыша и в два раза больший минимальный гарантированный джекпот, который растет быстрее, чем раньше.

Стоимость одного игрового поля — 2 евро. Раньше она была 1 евро.