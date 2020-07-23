23.07.2020, 07:17
Счастливчик выиграл в Bingo loto 600 000 евро
Вчера в телепередаче “Suur lotokolmapäev” был разыгран джекпот Bingo loto в размере 595 765,70.
Вчера в телепередаче “Suur lotokolmapäev” был разыгран джекпот Bingo loto в размере 595 765,70.
Счастливый билет бы куплен в R-kiosk на Тартуском автобусном вокзале. Это билет со случайной комбинацией цифр с одним игровым полем.
За первые шесть месяцев этого года Eesti Loto выплатила государству 6,9 млн евро налога на азартные игры. Выигрышей за этот же период было выплачено на более чем 15,8 млн евро, из которых около 2,6 млн — выигрыши в мгновенные лотереи.
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