Счастливчик выиграл в Bingo loto 600 000 евро

Счастливый билет бы куплен в R-kiosk на Тартуском автобусном вокзале. Это билет со случайной комбинацией цифр с одним игровым полем.

За первые шесть месяцев этого года Eesti Loto выплатила государству 6,9 млн евро налога на азартные игры. Выигрышей за этот же период было выплачено на более чем 15,8 млн евро, из которых около 2,6 млн — выигрыши в мгновенные лотереи.