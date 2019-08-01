Сависаар вернулся к управлению своей фирмой

Фирма бывшего председателя Центристской партии Эдгара СависаараFixor Holding с весны числилась без членов руководства, но сейчас известный политик, избежавший судебного процесса по состоянию здоровья, приступил к руководству компанией, пишет Äripäev.
Многие годы членом правления принадлежащей Эдгару Сависаару фирмы был его сын Эрки Сависаар, но в марте этого года он ушел с этой должности, и четыре месяца в правлении не числилось ни одного члена.
Недавно Эдгар Сависаар, являющийся единоличным собственником Fixor Holding, принял решение выбрать себя бессрочным членом правления и пригласить на свое предприятие аудитора.
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