Сависаар вернулся к управлению своей фирмой

Многие годы членом правления принадлежащей Эдгару Сависаару фирмы был его сын Эрки Сависаар, но в марте этого года он ушел с этой должности, и четыре месяца в правлении не числилось ни одного члена.

Недавно Эдгар Сависаар, являющийся единоличным собственником Fixor Holding, принял решение выбрать себя бессрочным членом правления и пригласить на свое предприятие аудитора.

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