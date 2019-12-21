Санкции США за "Северный поток — 2" вступили в силу

Президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Тем самым закон вступил в силу. Штрафные меры заложены в новом оборонном бюджете США на 2020 год, который Трамп подписал в субботу, 21 декабря.

Подписанный Трампом оборонный бюджет США на 2020 год предусматривает выделение на военные цели 738 млрд долларов. На сдерживание России выделено 734 млн долларов. В бюджете также предусмотрена помощь Украине, включая поставки летальных вооружений, в сумме 300 млн долларов.

Законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". В документе сказано, что санкции приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы. Эксперты считают, что внесение санкций против европейского газопровода в оборонный бюджет США связано с тем, что американские законодатели хотели ввести эти ограничения как можно скорее, а на разработку закона им потребовалось бы дополнительное время.

Между тем многие наблюдатели считают, что американские санкции уже не остановят "Северный поток — 2", поскольку его строительство практически завершено.