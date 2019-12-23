Санкции США и "Северный поток — 2": чем ответит Берлин?

К вступившим в силу американским санкциям против фирм, участвующих в сооружении газопровода "Северный поток — 2", в Германии относятся однозначно негативно. Вице-канцлер Германии, министр финансов Олаф Шольц, например, уже через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп подписал соответствующий закон, назвал санкции "грубым вмешательством во внутренние дела и суверенитет Германии и Европы".

Вместе с тем, всеобщее возмущение в Германии экстерриториальными санкциями США не означает и всеобщего одобрения самого газопроводного проекта, а также политического фона, на котором началась и проходит его реализация.

Последствия американских санкций против газопровода

Не столь резко, как Олаф Шольц по горячим следам, но также критически прокомментировала санкции США на правительственной пресс-конференции в понедельник, 23 декабря, официальный представитель кабинета Ульрике Деммер.

"Мы не одобряем практику экстерриториальных санкций", — заявила она, пообещав тщательно изучить установленные американцами новые правила и их возможные последствия для реализации проекта. В министерстве экономики и энергетики ФРГ пока не могут оценить эти последствия.