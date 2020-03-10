Самым высоким уровень безработицы по-прежнему остается в Ида-Вирумаа

По сравнению с январем зарегистрированная безработица выросла на 0,1 процентных пункта. В феврале были зарегистрированы 5384 новых безработных, за февраль 2019 года были зарегистрированы 5469 новых безработных, а в январе этого года 7772.

По состоянию на конец февраля уровень зарегистрированной безработицы был выше всего в Ида-Вирумаа ( 11,2 процента), Валгамаа (8,2 процента), Пыльвамаа ( 7,9 процента), Пярнумаа ( 7 процентов) и Вырумаа (6,8 процента), пишет "Виру Проспект".

Уровень зарегистрированной безработицы был ниже всего по-прежнему на Хийумаа ( 3,2 процента), в Йыгевамаа, на Сааремаа и в Харьюмаа по 4,6 процента, в Вильяндимаа и Тартумаа по 4,7 процента.

По состоянию на конец февраля безработных с пониженной работоспособностью было 10 501 человек — 28,5 процента зарегистрированных безработных. За месяц Касса по безработице представила 7043 вакансии, по состоянию на конец февраля вакансий было 3563. Статистика зарегистрированной безработицы отражает число безработных, вставших на учет в Кассе по безработице.

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